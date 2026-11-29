Драгомир Драганов-Чая изненада зрителите на БНТ с гъста черна брада. Телевизионният водещ се появи с новата визия в „Денят започва… с Георги Любенов“, където гостува заедно с Радостин Керязов.
Разговорът между двамата беше посветен на предстоящото 15-о издание на спектакъла „Нощ на звездите“. Събитието ще се състои на 5 декември в зала „Арена София“, а фондация „Енчо Керязов“ ще отличи млади таланти в категориите „Спорт“, „Изкуство“ и „Образование“.
Брадата е особено забележима на фона на снимка, публикувана от Драго на 30 септември от ваканцията му в Австрия. На нея той е гладко избръснат. Месец по-късно водещият вече показва съвсем различен външен вид.
На 30 октомври Драго Чая придружава своя снимка с шеговитото признание: „Две години се мъча да заприличам на тийнейджър и накрая се оказа, че си пада по чичковци с бради.“
Новата визия идва след сериозна промяна и в теглото на Драганов. Той е свалил килограмите си от 130 до 80, припомня Шоу Блиц.
Междувременно подготовката за „Нощ на звездите“ продължава. Радостин Керязов пое председателството на фондация „Енчо Керязов“ след 14 издания, в които е работил зад кулисите. Тазгодишният спектакъл ще представи финалисти в трите основни категории, като имената на победителите ще бъдат обявени на 5 декември.
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