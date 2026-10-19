Добромира от „Игри на волята“ лежала 3 дни в болница след излизането си (ВИДЕО)

Три дни в болница на системи е прекарала Добромира Иванова след напускането на „Игри на волята“. 32-годишната плувкиня от Бургас разказа, че е постъпила за лечение след силно повръщане, което последвало след края на участието ѝ в предаването.

„Първото нещо беше да си взема една пържола, за която така мечтаех. След което влязох в болница. Три дена бях на системи с повръщане“, разказа рекордьорката по плуване в "На кафе".

Проблемите за Добромира започнали още по време на изпитание във водата. По думите ѝ рамото ѝ излязло изцяло от ставата, а тя направила няколко опита сама да го намести.

„Ръката ми се извади изцяло във водата. Наложи се да я вкарам три пъти – успешно от третия вече, и днес не мога да я вдигна над главата“, сподели още военната служителка.

След битката травмата не отшумяла. Според разказа ѝ рамото се разместило отново при обикновено навеждане, а движението на ръката ѝ продължава да бъде ограничено. Добромира напусна риалити шоуто по медицински причини.

Една от най-силните жени на Арената разказа и за четиригодишното наказание за допинг, което прекъснало професионалния ѝ път в плуването. „Отрязаха ми крилете“, коментира тя.

След това работила като продавач, аниматор и шофьор, преди да намери реализация във Военновъздушните сили. Спортистката посочи, че е направила 92 коремни преси за минута и половина, а през 2023 г. е станала шампионка по военен петобой.

Решението ѝ да се запише за „Игри на волята“ било свързано и с лична история. Покойната ѝ баба години наред я насърчавала да участва, но Добромира отлагала тази крачка четири години. Така появата ѝ в предаването се превърнала и в изпълнение на дълго отлагано семейно желание.