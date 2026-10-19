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Добромира от „Игри на волята“ лежала 3 дни в болница след излизането си (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Добромира от „Игри на волята“ лежала 3 дни в болница след излизането си (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 13:58 1 034 9

  • добромира иванова-
  • игри на волята-
  • контузия-
  • военновъздушни сили-
  • военен петобой

Плувкинята разказа за травма на рамото, която продължава да ограничава движенията ѝ, и за трудния период след наказание за допинг

Добромира от „Игри на волята“ лежала 3 дни в болница след излизането си (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три дни в болница на системи е прекарала Добромира Иванова след напускането на „Игри на волята“. 32-годишната плувкиня от Бургас разказа, че е постъпила за лечение след силно повръщане, което последвало след края на участието ѝ в предаването.

„Първото нещо беше да си взема една пържола, за която така мечтаех. След което влязох в болница. Три дена бях на системи с повръщане“, разказа рекордьорката по плуване в "На кафе".

Проблемите за Добромира започнали още по време на изпитание във водата. По думите ѝ рамото ѝ излязло изцяло от ставата, а тя направила няколко опита сама да го намести.

„Ръката ми се извади изцяло във водата. Наложи се да я вкарам три пъти – успешно от третия вече, и днес не мога да я вдигна над главата“, сподели още военната служителка.

След битката травмата не отшумяла. Според разказа ѝ рамото се разместило отново при обикновено навеждане, а движението на ръката ѝ продължава да бъде ограничено. Добромира напусна риалити шоуто по медицински причини.

Една от най-силните жени на Арената разказа и за четиригодишното наказание за допинг, което прекъснало професионалния ѝ път в плуването. „Отрязаха ми крилете“, коментира тя.

След това работила като продавач, аниматор и шофьор, преди да намери реализация във Военновъздушните сили. Спортистката посочи, че е направила 92 коремни преси за минута и половина, а през 2023 г. е станала шампионка по военен петобой.

Решението ѝ да се запише за „Игри на волята“ било свързано и с лична история. Покойната ѝ баба години наред я насърчавала да участва, но Добромира отлагала тази крачка четири години. Така появата ѝ в предаването се превърнала и в изпълнение на дълго отлагано семейно желание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благо Джи Зъса

    7 1 Отговор
    Мяза на 62 годишна!

    Коментиран от #4

    14:02 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    9 3 Отговор
    Тъя беше мноо неначетена! В армията не ги ли тестват за грамотност? Отделно, мноу надценена..., иначе на къркане, наш човек!

    Коментиран от #8

    14:06 19.10.2026

  • 4 имаше по еедно време

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Благо Джи Зъса":

    лек коеид с яко повръщане..

    14:18 19.10.2026

  • 5 Ужаст

    8 3 Отговор
    Много противна ми е. Злобата я изяжда отвътре, гадна усмивчица и самочувствие до небесата.

    14:41 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ми три дена, колко искаш?

    5 0 Отговор
    Толкова дни е здравната пътека за стомашно разстройство. Да се беше захранила постепенно нямаше да страда. Не съм я гледал, не употребявам телевизор.

    Коментиран от #9

    15:14 19.10.2026

  • 8 Домакин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    В родната пародията на армия ги тестват за ... репродуктивност.

    15:29 19.10.2026

  • 9 Време им е и на останалите

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ми три дена, колко искаш?":

    " ...не употребявам телевизор". Пример, достоен за следване и от предишните коментирали!

    15:31 19.10.2026