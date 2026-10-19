Добромира от „Игри на волята“ лежала 3 дни в болница след излизането си (ВИДЕО)

Три дни в болница на системи е прекарала Добромира Иванова след напускането на „Игри на волята“. 32-годишната плувкиня от Бургас разказа, че е постъпила за лечение след силно повръщане, което последвало след края на участието ѝ в предаването.
„Първото нещо беше да си взема една пържола, за която така мечтаех. След което влязох в болница. Три дена бях на системи с повръщане“, разказа рекордьорката по плуване в "На кафе".
Проблемите за Добромира започнали още по време на изпитание във водата. По думите ѝ рамото ѝ излязло изцяло от ставата, а тя направила няколко опита сама да го намести.
„Ръката ми се извади изцяло във водата. Наложи се да я вкарам три пъти – успешно от третия вече, и днес не мога да я вдигна над главата“, сподели още военната служителка.
След битката травмата не отшумяла. Според разказа ѝ рамото се разместило отново при обикновено навеждане, а движението на ръката ѝ продължава да бъде ограничено. Добромира напусна риалити шоуто по медицински причини.
Една от най-силните жени на Арената разказа и за четиригодишното наказание за допинг, което прекъснало професионалния ѝ път в плуването. „Отрязаха ми крилете“, коментира тя.
След това работила като продавач, аниматор и шофьор, преди да намери реализация във Военновъздушните сили. Спортистката посочи, че е направила 92 коремни преси за минута и половина, а през 2023 г. е станала шампионка по военен петобой.
Решението ѝ да се запише за „Игри на волята“ било свързано и с лична история. Покойната ѝ баба години наред я насърчавала да участва, но Добромира отлагала тази крачка четири години. Така появата ѝ в предаването се превърнала и в изпълнение на дълго отлагано семейно желание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благо Джи Зъса
Коментиран от #4
14:02 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Коментиран от #8
14:06 19.10.2026
4 имаше по еедно време
До коментар #1 от "Благо Джи Зъса":лек коеид с яко повръщане..
14:18 19.10.2026
5 Ужаст
14:41 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ми три дена, колко искаш?
Коментиран от #9
15:14 19.10.2026
8 Домакин
До коментар #3 от "Гост":В родната пародията на армия ги тестват за ... репродуктивност.
15:29 19.10.2026
9 Време им е и на останалите
До коментар #7 от "Ми три дена, колко искаш?":" ...не употребявам телевизор". Пример, достоен за следване и от предишните коментирали!
15:31 19.10.2026