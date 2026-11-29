Актьорът Валери Йорданов е приет в болница след контузия на крака. Той сам е съобщил за това с публикация и снимки, на които се виждат силно подут крак, бинтовано ходило и абокат на ръката. Точната диагноза и причината за инцидента не са посочени. По негови думи травмата е станала около 10 дни по-рано.

„С детско нетърпение чакам да изляза оттук“, пише Йорданов в публикацията си. Към снимките той е добавил и видео, в което коментира отношенията си с директора на Народния театър „Иван Вазов“ Васил Василев.

Във видеото актьорът заявява, че срещу него предстои ново дело и оспорва начина, по който ръководството използва понятието „трудоустрояване“. Йорданов твърди, че според неговата информация е заведено дело от името на театъра срещу решение на НЕЛК, с което е признато правото му да работи като артист при спазване на определени условия. Тези твърдения са част от позицията на актьора и не са придружени от публикувани в материала съдебни документи.

Публичният конфликт между Валери Йорданов и ръководството на Народния театър продължава от години. През 2026 г. актьорът обвини директора Васил Василев, че е оспорил експертното му решение за работоспособност. В интервю за Actualno Йорданов заяви, че според него е поискано увеличаване на процента инвалидност, което би ограничило възможността му да упражнява професията си.

От Народния театър са заявявали, че Йорданов многократно е отправял твърдения и внушения, които институцията определя като неистински. Ръководството е посочвало и че не коментира здравословното състояние на служителите си.

Валери Йорданов е в трупата на Народния театър от 2004 г. Той е познат с ролите си на Бръчков в „Хъшове“, Нино в „Ничия земя“ и Рамадан Дервишов в „Караконджул“. За работата си е отличаван с „Аскеер“ и „Икар“. Засега няма публично съобщение кога ще бъде изписан от болницата или кога ще стане ясно повече за състоянието му.