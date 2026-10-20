На 20 октомври 1968 г. Джаки Кенеди стана Онасис

На остров Скорпиос няма тълпа от гости, голяма църква или официален прием. Има малък православен параклис, кипариси и няколко десетки близки хора. На 20 октомври 1968 г. там 39-годишната Жаклин Кенеди се омъжва за 62-годишния гръцки корабен магнат Аристотел Онасис.

Бившата първа дама на САЩ пристига на острова с децата си – 10-годишната Каролайн и осемгодишния Джон-младши. На церемонията присъстват около 40 души, а празненството след това се пренася на яхтата „Кристина“ – прочутия плаващ дом на Онасис.

„Пожелайте ни щастие и мир“

Сватбата е пазена в голяма тайна, но интересът към нея е огромен. Журналисти от различни държави се събират край острова, за да проследят събитието, което американската преса определя като една от най-обсъжданите светски новини на годината.

Ден преди церемонията Жаклин Кенеди заявява, че е „много щастлива“. Тя моли журналистите да уважат желанието им бракът да бъде личен момент. „Пожелайте ни щастие и мир“, казва тя в послание, разпространено от агенция ЮПИ.

В същото изявление тя описва себе си и Онасис като „обикновени хора“, които преживяват един от най-важните моменти в живота си. Думите ѝ звучат особено силно на фона на публичния ѝ образ – пет години по-рано тя е станала вдовица след убийството на президента Джон Кенеди в Далас.

Бягство от прожекторите

След напускането на Белия дом Жаклин Кенеди се установява в Ню Йорк и се опитва да осигури по-спокоен живот на децата си. През 1968 г. обаче семейството Кенеди отново е разтърсено от трагедия – Робърт Кенеди е убит по време на президентската си кампания.

Бракът с Онасис е възприеман като възможност за повече лична свобода, сигурност и дистанция от американските медии. Гръцкият предприемач разполага с частни имоти, яхта и остров, където папараците имат ограничен достъп. Според списание „Тайм“ именно възможността да се оттегли от публичния живот е сред причините този съюз да изглежда привлекателен за Жаклин Кенеди.

Решението ѝ обаче предизвиква противоречиви реакции в Съединените щати. За част от американците вдовицата на президента е символ на национална трагедия и достойнство, а новият ѝ брак с богат гръцки корабособственик изглежда неочакван и дори скандален. За други това е личен избор на жена, която се опитва да започне отначало.

Името „Джаки О“

След сватбата Жаклин Кенеди приема фамилията Онасис и постепенно в медиите се утвърждава прозвището „Джаки О“. То се превръща в знак на новия ѝ образ – по-свободен, международен и свързан със света на богатите и известните.

Бракът продължава до смъртта на Аристотел Онасис на 15 март 1975 г. След това Жаклин Кенеди Онасис се връща трайно към Ню Йорк и работи като редактор в издателския бизнес. Но сватбата на Скорпиос остава един от най-запомнящите се моменти в живота ѝ – денят, в който бившата първа дама избира не просто нов съпруг, а нова самоличност пред очите на целия свят.

Източници: upi.com, time.com, cbsnews.com