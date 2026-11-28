Формата на опаковката, плъзгането на продукта, мекотата, тежестта и дори звукът при затварянето са част от списъка, който Виктория Бекъм проверява, преди даден козметичен продукт да стигне до клиентите. Дизайнерката разкрива този процес в третия сезон на поредицата Creative Director Edit, посветен на нейната марка Victoria Beckham Beauty.

Минисериалът е заснет в Лондон и излиза в Instagram и TikTok. В кратък рекламен клип Бекъм показва мостри и разработки, докато говори за вдъхновението зад продуктите и за личното си участие във всеки етап от създаването им.

„Обсебвам се от всеки един детайл“, казва Виктория Бекъм. Тя изброява формата на продукта, цвета на мострата, начина, по който се нанася, усещането при допир, магнита в опаковката и тежестта ѝ в ръката. По думите ѝ именно тези малки подробности определят усещането за лукс.

„Искам хората да разберат защо създадохме марката“

Бекъм определя поредицата като възможност да покаже не само готовите продукти, но и причините, довели до създаването им. „Искам хората да разберат какво ни вдъхновява и какво правим с това вдъхновение“, казва тя.

Според дизайнерката клиентите имат голям избор на пазара и когато решат да инвестират в нейната марка, трябва да получат продукт, който отговаря на очакванията им. Тя свързва това с личната си цел да накара хората да се чувстват като най-добрата версия на себе си.

„За мен луксът означава внимание към детайла и стремеж към съвършенство на всяка стъпка“, заявява Бекъм. Тя прави разлика между модата, която се променя според сезоните, и козметиката, грима и ароматите, които остават по-дълго в употреба.

Дисциплина, която се пренася и в храненето

Видеото връща внимание и към начина, по който Виктория Бекъм подхожда към храненето и тренировките си. Дейвид Бекъм е разказвал, че тя почти не се отклонява от меню с печена риба и задушени зеленчуци. В интервю за Vogue Australia Виктория отговаря, че това описание я кара да изглежда скучна, и уточнява, че яде и храни с полезни мазнини като авокадо и ядки.

Тя е казвала още, че понякога не употребява алкохол в продължение на три до шест месеца. „Крайна съм във всичко, което правя“, обяснява Бекъм, включвайки в това храненето, тренировките и работата си.

Тази последователност е част и от начина, по който тя развива Victoria Beckham Beauty. Марката продължава да разширява международното си присъствие през 2026 г., а новата поредица поставя акцент върху ролята на самата Бекъм като творчески директор, а не само като лице на продуктите.

Източници: dailymail.com, vogue.com.au