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Ивана покори Арена 8888 и се върна за половинчасов бис
  Тема: Известни личности

Ивана покори Арена 8888 и се върна за половинчасов бис

20 Октомври, 2026 07:44 805 12

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Концертът „Шампанско и сълзи“ събра хитове, емоции и лични истории

Ивана покори Арена 8888 и се върна за половинчасов бис - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Песни за любовта, лични спомени и половинчасов бис превърнаха концерта „Шампанско и сълзи“ на Ивана в емоционална вечер за публиката в столичната „Арена 8888“. Заедно с певицата на сцената бяха музикантите от „Ку-ку бенд“ с ръководител Евгени Димитров - Маестрото.

Още в началото Ивана разказа, че през целия ден е получавала пожеланията „Разбий ги!“. Отговорът ѝ беше различен: „Аз не искам да разбивам никого. Искам да ви подаря емоция“.

Песни за любовта и семейството

Репертоарът премина през различни лица на любовта - щастливата, несподелената, тайната и греховната. Ивана посвети песни на дъщеря си, на родителите си и на българите зад граница.

„Пея за тези, които са далече, но всъщност никога не са си тръгвали от България“, каза певицата.

Един от най-силните моменти дойде, когато Ивана си спомни за покойния си баща и призова публиката да не отлага думите към своите родители.

„Кажете им благодаря, кажете им, че ги обичате. Защото някой ден може да е късно“, заяви тя.

След изпълнението на „От извора“, под звуците на която в залата се изви хоро, певицата се обърна към майка си, която беше сред публиката, с думите: „Майко, обичам те!“

По-късно Ивана изпълни „Шампанско и сълзи“ - песента, дала името на концерта. Преди нея тя описа композицията като част от личния си живот, в която се срещат щастие, тъга, радост, болка, възторг и смирение.

Хитовете превърнаха залата в дансинг

Още с първите акорди на „Полужива“ публиката се изправи на крака. Последваха „Стара история“, „100 патрона“, „Нещо нетипично“ и други хитове, които превърнаха залата в място за танци. Сред зрителите имаше транспаранти с послания като „Ивана - певицата на народа“, „Ивана, ти си нашият дом“ и „Твоята дискография ни е биография“.

Бурни аплодисменти получи Стояна, която излезе с бузукито си по време на „Освободете дансинга“. Ивана ѝ посвети думи за дългогодишното им приятелство и общия им път.

Сред изненадите беше появата на Алекс, синът на Галена, който се присъедини към певицата за „Къв си ти, бе“. Ивана смени три сценични визии и благодари на Слави Трифонов за телефонното обаждане преди концерта, както и на организатора Благо Солов.

Певицата оцени и съпричастността на почитателите си, които откликнаха на призива ѝ вместо цветя да направят дарение за фондация „Слънчеви деца“ на Криско.

След „Моя страна, моя България“ Ивана се сбогува с публиката, но скандиранията върнаха певицата на сцената. Последва половинчасов бис без ограничения в репертоара.

„Никога не е късно да искаш да живееш. Да обичаш хората и да живееш своя си живот“, каза Ивана в края на вечерта.

Източни: dir.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО

    13 0 Отговор
    А на времето Райна Кабаиванска покоряваше Миланската Скала.

    Коментиран от #3, #12

    07:47 20.10.2026

  • 3 Жоржета

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО":

    И тез имат избиратели права....ужаз..

    07:50 20.10.2026

  • 4 Герги

    10 0 Отговор
    на каква възраст са бисаджиите...има ли някаква информация,на колко години са посетилите концерта...

    07:57 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А на времето !!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО":

    Кариерата на Маргарита Димитрова е била съсипана от Тодор Живков защото не е искала да му свири на кавала. Колко равноправно, профсъюзно и носталгично

    08:35 20.10.2026