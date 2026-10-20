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Емили Ратайковски показа любовта си към Ромен Гаврас
  Тема: Известни личности

Емили Ратайковски показа любовта си към Ромен Гаврас

20 Октомври, 2026 08:08 734 5

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  • академи музей гала

Двамата се появиха заедно на гала вечерта на музея на Академията в Лос Анджелис

Емили Ратайковски показа любовта си към Ромен Гаврас - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емили Ратайковски и Ромен Гаврас направиха поредна публична крачка във връзката си, като се появиха заедно на гала вечерта на музея на Академията в Лос Анджелис. Събитието се състоя на 17 октомври, а двамата позираха един до друг на червения килим.

Ратайковски привлече внимание с дълга огненочервена рокля с дълбоко V-образно деколте и прилепнала кройка. По-късно тя публикува видео от вечерта в Instagram и написа: „Академи гала тази вечер с моята любов“.



Връзката започна с появи в Ню Йорк

Ратайковски и Гаврас са заедно от около година. Първите слухове за отношенията им се появиха през ноември 2025 г., когато двамата бяха заснети да се разхождат и целуват по улиците на Ню Йорк. Тогава американското издание „Харпърс Базар“ описа отношенията им като зараждаща се връзка.

През февруари 2026 г. Ратайковски публикува общи снимки с режисьора, с което отношенията им станаха публични и в социалните мрежи. Оттогава двамата неведнъж са били забелязвани заедно на светски събития.

Ратайковски има син от предишния си брак

Ромен Гаврас е френски режисьор, а преди връзката си с Ратайковски е бил свързван с певицата Дуа Липа. Емили Ратайковски има син Силвестър Аполо Беър от бившия си съпруг Себастиан Беър-Макклард. Двамата се разделиха през лятото на 2022 г.

Появата на Ратайковски и Гаврас на гала вечерта и думите ѝ в Instagram показват, че двамата вече не крият отношенията си и ги представят открито като сериозна връзка.

Източници: harpersbazaar.com, vogue.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    1 0 Отговор
    гледам само ц си е показала

    08:16 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Показала любов......?!
    Показва само себе си, и то пошло!!! Изопела се е като пържола в месарница!!!

    08:22 20.10.2026

  • 4 Мюмюн

    1 0 Отговор
    то в природата всичко се компенсира - излишъка на нещо е в липса на друго

    08:23 20.10.2026

  • 5 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Видях по телевизора Ивет Добромирова и се стреснах...Ако по някаква фантастична сила някога придобия власт, ще забраня на жените да остаряват, а на мъжете да оглупяват.

    08:24 20.10.2026