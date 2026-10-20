Емили Ратайковски показа любовта си към Ромен Гаврас

Емили Ратайковски и Ромен Гаврас направиха поредна публична крачка във връзката си, като се появиха заедно на гала вечерта на музея на Академията в Лос Анджелис. Събитието се състоя на 17 октомври, а двамата позираха един до друг на червения килим.

Ратайковски привлече внимание с дълга огненочервена рокля с дълбоко V-образно деколте и прилепнала кройка. По-късно тя публикува видео от вечерта в Instagram и написа: „Академи гала тази вечер с моята любов“.

Връзката започна с появи в Ню Йорк

Ратайковски и Гаврас са заедно от около година. Първите слухове за отношенията им се появиха през ноември 2025 г., когато двамата бяха заснети да се разхождат и целуват по улиците на Ню Йорк. Тогава американското издание „Харпърс Базар“ описа отношенията им като зараждаща се връзка.

През февруари 2026 г. Ратайковски публикува общи снимки с режисьора, с което отношенията им станаха публични и в социалните мрежи. Оттогава двамата неведнъж са били забелязвани заедно на светски събития.

Ратайковски има син от предишния си брак

Ромен Гаврас е френски режисьор, а преди връзката си с Ратайковски е бил свързван с певицата Дуа Липа. Емили Ратайковски има син Силвестър Аполо Беър от бившия си съпруг Себастиан Беър-Макклард. Двамата се разделиха през лятото на 2022 г.

Появата на Ратайковски и Гаврас на гала вечерта и думите ѝ в Instagram показват, че двамата вече не крият отношенията си и ги представят открито като сериозна връзка.

Източници: harpersbazaar.com, vogue.com