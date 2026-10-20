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Елизабет Хърли и Били Рей Сайръс се сгодиха
  Тема: Известни личности

Елизабет Хърли и Били Рей Сайръс се сгодиха

20 Октомври, 2026 12:45 1 000 7

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  • холивуд

Двамата са заедно от малко повече от година

Елизабет Хърли и Били Рей Сайръс се сгодиха - 1
Снимки: ЕРА/БГЕНС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Елизабет Хърли и Били Рей Сайръс са сгодени. Кънтри певецът е коленичил и е предложил брак на британската актриса, която е приела, съобщи Page Six.

Точният момент и мястото на предложението не са известни. Сайръс обаче е използвал емоджи със златен пръстен в публикация в Instagram, а синът на Хърли е отговорил с празнично емоджи. Няколко дни по-рано актрисата е споделила селфи, на което се вижда голям диамантен пръстен на безименния ѝ пръст.

Връзката започна публично през 2025 г.

Хърли и Сайръс направиха отношенията си публични на Великден през 2025 г. с обща снимка, на която са близо един до друг. Тогава публикацията предизвика изненада, тъй като двамата дотогава не бяха потвърждавали романтична връзка.

Двамата са се запознали няколко години по-рано по време на снимките на филма „Коледа в рая“. След публичното начало на връзката те започнаха да споделят и други общи моменти, включително снимки от Тенеси и пътуване до Рим.

През април 2025 г. Били Рей Сайръс говори за отношенията им в интервю за „Шоуто на Тай Бентли“. Той каза, че Хърли го е потърсила в труден момент и че присъствието ѝ му е помогнало. „Ако можете да се смеете заедно, можете да преминете през всичко“, заяви певецът за връзката им.

Все още няма дата за сватбата

Двойката не е обявила кога ще се състои сватбата. Ако стигнат до олтара, това ще бъде четвърти брак за Били Рей Сайръс и втори за Елизабет Хърли.

Сайръс беше женен за Тиш Сайръс в продължение на 28 години, преди двамата да се разведат през 2022 г. По-късно той имаше кратък брак с певицата Файъроуз. Елизабет Хърли беше омъжена за бизнесмена Арун Наяр, като бракът им продължи от 2007 до 2011 г.

Били Рей Сайръс е известен като изпълнител на кънтри музика и като баща на певицата Майли Сайръс. Елизабет Хърли е позната с ролите си във филми като „Остин Пауърс: Шпионинът, който ме натресе“, „Ослепен от желания“ и „Коледа в рая“.

Източници: tmz.com, vanityfair.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ехааa

    3 1 Отговор
    Ама Майлито с каква мащеха се сдоби ха ха😅

    12:51 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Честно казано,

    5 0 Отговор
    тя изглежда по-стара от него, а всъщност не е.

    13:00 20.10.2026

  • 5 жоро илиев пряко от ада

    2 0 Отговор
    Щом се обичат младите, нека се вземат.

    13:04 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.