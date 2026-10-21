Глен Клоуз обясни защо вече ходи с бастун

Глен Клоуз обясни защо напоследък се появява с бастун и увери почитателите си, че се чувства добре. Във видео, публикувано в Instagram на 20 октомври, 79-годишната актриса разкри, че е претърпяла пълна смяна на тазобедрена става.

„Използвам бастун, защото претърпях пълна смяна на тазобедрена става“, каза Клоуз. По думите ѝ операцията се е наложила, след като е разбрала, че левият ѝ хълбок е „в много лошо състояние“.

Клоуз се появи с бастун в Ню Йорк

Актрисата беше заснета с бастун на премиерата на испаноезичния филм „La Bola Negra“ в Ню Йорк на 15 октомври. Събитието беше част от фестивала NewFest и появата ѝ предизвика въпроси от почитатели, които се интересуваха дали става дума за здравословен проблем или за част от роля.

Клоуз заяви, че използването на помощното средство е свързано с възстановяването ѝ след операцията. Тя изрази надежда, че няма да се нуждае от него дълго.

„Не се тревожете. Чувствам се чудесно. Имам прекрасното си семейство около себе си и очаквам всички приключения, които предстоят“, каза актрисата.

Предстоят ѝ нови премиери

Клоуз посочи, че ще пътува до Лондон за премиерата на „Игрите на глада: Изгревът на жътвата“, в който изпълнява ролята на Друзѝла Сикъл. След това тя трябва да се върне в Ню Йорк за премиерата на втория сезон на сериала „All’s Fair“.

„Целта ми сега е да се поддържам във форма, за да мога да посрещна всички предизвикателства, които идват“, каза Клоуз. Тя допълни, че се надява да бъде напълно ангажирана с предстоящите събития, дори ако все още не може да се движи както преди.

След професионалните си ангажименти актрисата трябва да се появи на Governors Awards на 15 ноември. Тогава Клоуз и режисьорът Ридли Скот са сред отличените с почетен „Оскар“. Клоуз е осемкратно номинирана за наградата на Американската академия.

Източник: people.com