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Зази Бийтс е бременна с първото си дете
  Тема: Известни личности

Зази Бийтс е бременна с първото си дете

21 Октомври, 2026 11:17 621 4

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Актрисата показа бременността си на премиерата на сериала „Ноктюрн“ в Ню Йорк

Зази Бийтс е бременна с първото си дете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Зази Бийтс показа бременността си на премиерата на новия сериал „Ноктюрн“ в Ню Йорк. 35-годишната актриса се появи на червения килим със съпруга си Дейвид Рисдал, който я придружаваше по време на събитието и постави ръка върху корема ѝ.

Това е първото дете за Бийц и 39-годишния актьор и сценарист. Двамата са семейство от 2023 г., а връзката им започва през 2014 г., след като се запознават в актьорски семинар.

Бийц разкри новината на премиерата

За събитието актрисата избра костюм от две части с райета от пролетната колекция за 2027 г. на дизайнера Максимилиан Рейнър. Именно появата ѝ с ясно видимо коремче привлече вниманието към очакваното попълнение в семейството.

До момента не са съобщени предполагаемият термин на раждане и полът на бебето. Представител на Бийтс не е дал допълнителен коментар.

Семейство и професионални партньори

Бийтс и Рисдал са работили заедно и пред камера. Двамата участват във филмите „Мъртви прасета“ и „Девет дни“, както и в четвъртия епизод от шестия сезон на сериала „Черно огледало“. Те са създатели и на продуцентската компания Sleepy Poppy.

Рисдал е описвал връзката им и като професионално партньорство. „Тя е моят треньор по актьорско майсторство, а аз съм нейният“, казва той в интервю през 2024 г.

Бийц е позната с ролите си в сериалите „Атланта“ и „Лесно“, както и във филмите „Дедпул 2“ и „Жокер“. Рисдал участва в „Фарго“, „Извън полезрението“ и „Опенхаймер“.

Новината за бременността беше съобщена малко преди премиерата на „Ноктюрн“. Сериалът, в който Бийц е част от актьорския състав, ще дебютира по Apple TV+ на 30 октомври 2026 г. с първите два епизода.

Източник: people.com


САЩ
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  • 1 Дедо Ви,

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    И сега какво ще правим?🤔 Защо си играе с чорки,

    11:27 21.10.2026

  • 2 Абе

    5 0 Отговор
    Ич ма не брига.

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  • 3 ИВАН

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    11:35 21.10.2026

  • 4 Бай Иван

    2 0 Отговор
    Какви са тези и откъде ги изравяте ? Вчера тази дето родила и умряла пред всичките и близки , днес тази утре пак някоя . Това е живота , забременяват , раждат и умират. Тези ги чувам за първи път а тази от вчера трудно бих се сетил за името и , въпреки че е умряла!

    12:03 21.10.2026