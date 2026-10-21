Зази Бийтс е бременна с първото си дете

Зази Бийтс показа бременността си на премиерата на новия сериал „Ноктюрн“ в Ню Йорк. 35-годишната актриса се появи на червения килим със съпруга си Дейвид Рисдал, който я придружаваше по време на събитието и постави ръка върху корема ѝ.

Това е първото дете за Бийц и 39-годишния актьор и сценарист. Двамата са семейство от 2023 г., а връзката им започва през 2014 г., след като се запознават в актьорски семинар.

Бийц разкри новината на премиерата

За събитието актрисата избра костюм от две части с райета от пролетната колекция за 2027 г. на дизайнера Максимилиан Рейнър. Именно появата ѝ с ясно видимо коремче привлече вниманието към очакваното попълнение в семейството.

До момента не са съобщени предполагаемият термин на раждане и полът на бебето. Представител на Бийтс не е дал допълнителен коментар.

Семейство и професионални партньори

Бийтс и Рисдал са работили заедно и пред камера. Двамата участват във филмите „Мъртви прасета“ и „Девет дни“, както и в четвъртия епизод от шестия сезон на сериала „Черно огледало“. Те са създатели и на продуцентската компания Sleepy Poppy.

Рисдал е описвал връзката им и като професионално партньорство. „Тя е моят треньор по актьорско майсторство, а аз съм нейният“, казва той в интервю през 2024 г.

Бийц е позната с ролите си в сериалите „Атланта“ и „Лесно“, както и във филмите „Дедпул 2“ и „Жокер“. Рисдал участва в „Фарго“, „Извън полезрението“ и „Опенхаймер“.

Новината за бременността беше съобщена малко преди премиерата на „Ноктюрн“. Сериалът, в който Бийц е част от актьорския състав, ще дебютира по Apple TV+ на 30 октомври 2026 г. с първите два епизода.

Източник: people.com