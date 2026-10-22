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Прея: от „Малките неща“ до огнената вселена на LAVA
  Тема: Известни личности

Прея: от „Малките неща“ до огнената вселена на LAVA

22 Октомври, 2026 05:00 516 0

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Певицата преминава от телевизионните формати и големия радиохит към самостоятелна музика, в която среща българския фолклор с арендби и афро ритми

Прея: от „Малките неща“ до огнената вселена на LAVA - 1
Снимка: Facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди да стигне до албума LAVA, Прея минава през телевизионни формати, радиохит, маска на пеперуда и години, в които постепенно изгражда собственото си звучене. Зад артистичното име стои Прея-Ейрин-Комфорт Рекс Осасей, родена в София през 1994 г.

Още в началото около рождения ѝ ден се появява разминаване в публично разпространяваните биографични данни. В публикация от 2025 г. датата е посочена като 22 октомври 1994 г., докато bTV отбелязва 22 септември като личния празник на певицата. Затова датата не бива да се представя еднозначно без уточнение.

От телевизионните формати до „Малките неща“

Прея се появява в първия сезон на X Factor през 2011 г. Година по-късно изпълнява със Smooth песента Guilty Pleasure Store на фестивала Spirit of Burgas. Именно тази композиция по-късно се превръща в основа на „Малките неща“ – песента, с която тя и Били Хлапето пробиват в националния ефир.

През 2013 г. Прея участва в Музикална академия и отпада малко преди финала. Форматът обаче се оказва важна стъпка, защото след него тя подписва договор с Monte Music. В началото на 2014 г. излиза „Малките неща“ – песен, в чиято музика участват самата Прея, Любен Христов, Графа и Били Хлапето. Прея е и сред авторите на текста заедно с Илия Григоров и Били Хлапето.

Парчето се превръща в едно от най-разпознаваемите български заглавия за годината. Любопитната подробност е, че първоначалната му версия е с английски текст и друго име. Така една песен, започнала като експеримент, стига до широка публика на български език.

Собствен глас и собствена посока

От края на 2018 г. Прея започва да се продуцира сама. През 2019 г. издава дебютния си албум Preyah и получава наградата „Жена на годината“ в категория „Музика“. Същата година участва в първия сезон на Маскираният певец като Пеперудата. Маската пада след изпълнения на песни от различни жанрове, сред които Ain’t Nobody на Чака Кан.

В следващите години Прея продължава да разширява музикалния си език. През 2024 г. се омъжва за музиканта Евден Димитров, а през 2026 г. представя албума LAVA. В него българският фолклор се среща с афро мотиви, арендби и съвременна поп продукция.

„Имах нужда да се уединя“, казва Прея в интервю за Actualno, разказвайки за периода, в който е търсила по-ясна посока за себе си и музиката си. Тъкмо това личи и в LAVA – не опит да се повтори познатият успех, а движение към по-лично и самостоятелно звучене.

Пътят ѝ започва с телевизионен конкурс и песен за малките радости, но днес Прея вече разполага с цяла музикална вселена, в която традицията и съвременният градски звук не си противоречат. Те звучат заедно – с нейния глас в центъра.

Източници: btv.bg


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