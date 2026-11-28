Михаела Маринова ще излезе тази вечер за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Началото е в 20:00 часа, а събитието е част от есенното издание на фестивала „Салон на изкуствата“.
Организатори са Националният дворец на културата и „Вирджиния рекърдс“. Концертът ще събере на една сцена банда, беквокалисти, танцьори и специални гости. По информация на NOVA подготовката е започнала още през май, а сред музикантите са Ангел Дюлгеров, Пламен Денчев, Радо Казасов и Евден Димитров.
„Стъпвам в зала 1 на НДК с благодарност за пътя и с вяра в музиката, която ни събира. Готова съм да изляза на сцената с всичко, което съм събрала по пътя дотук – вдъхновение, сила и любов“, казва Михаела Маринова.
Година на нови роли за певицата
2026 г. е наситена с важни професионални стъпки за Михаела. Тя влиза в ролята на Сали Боулс в мюзикъла „Кабаре“ на Музикалния театър, а за първи път се представя и като вокален педагог в предаването „Като две капки вода“.
Певицата има три студийни албума. Музикалният ѝ път започва публично, когато на 15 години участва в кастингите на X Factor. По-късно подписва договор с „Вирджиния рекърдс“ и развива кариера с десетки песни и съвместни проекти с български и чуждестранни автори и изпълнители.
Концертът в НДК идва в момент, в който певицата подготвя и нов кратък албум. За нея вечерта е първата среща с публиката в най-голямата зала на двореца като водещ изпълнител и важен етап след повече от десетилетие на сцената.
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