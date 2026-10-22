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Загадъчната целувка, която превърна Лист в наследник на Бетовен
  Тема: Известни личности

Загадъчната целувка, която превърна Лист в наследник на Бетовен

22 Октомври, 2026 12:00 701 2

  • ференц лист-
  • лудвиг ван бетовен-
  • класическа музика-
  • музикални легенди-
  • пиано

Ференц Лист разказвал, че Бетовен го е целунал по челото след изпълнение във Виена. Документите потвърждават срещата им, но оставят най-важния момент в сянката на съмнението

Загадъчната целувка, която превърна Лист в наследник на Бетовен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виена, пролетта на 1823 г. В една стая се срещат двама музиканти, разделени от повече от 40 години – глухият вече Лудвиг ван Бетовен и 11-годишният Ференц Лист, който тепърва ще се превърне в най-прочутия пианист на XIX век. От тази среща остава история, по-здрава от много документи: Бетовен слуша момчето, качва се на сцената и го целува по челото.

Това е една от най-известните загадки около Лист. Срещата между двамата е потвърдена, но прочутата сцена с „целувката на посвещаването“ не може да бъде установена със сигурност. Така един реален разговор постепенно се превръща в мит за предаването на музикалния факел.

Срещата е истинска, сцената остава спорна

Лист пристига във Виена през 1822 г. и започва да учи при Карл Черни – пианист и композитор, който сам е бил ученик на Бетовен. Именно Черни урежда срещата между своя талантлив възпитаник и големия композитор.

В тетрадките за разговори на Бетовен има запис, свързан с посещението на младия Лист и с поканата му за концерт. Това е важна документална следа. Венското дружество „Бетовен“ обаче посочва, че Бетовен не е присъствал на концерта на Лист в Малката редутна зала на 13 април 1823 г. По-късната версия, че той е бил сред публиката и след изпълнението е целунал момчето пред всички, не се подкрепя от наличните записи.

Това не означава, че двамата не са се срещнали. Бетовен действително е приел Лист в дома си няколко дни преди концерта. Не е сигурно обаче дали е слушал изпълнението, което по-късно става център на легендата.

Разказът на самия Лист

В напреднала възраст Лист разказва пред пианистката Илка Хоровиц-Барнай, че Бетовен го е помолил да изсвири негова творба. След изпълнението, според този спомен, композиторът го прегърнал, целунал го по челото и му казал, че ще носи радост на много хора.

„Това беше най-гордият момент в живота ми – посвещаването ми като артист“,

са думите, които Лист приписва на собственото си преживяване. Разказът е предаден десетилетия след събитието, когато спомените вече са били част от изградения образ на великия пианист. Затова музикалните историци го разглеждат едновременно като възможен спомен и като внимателно оформен личен мит.

Митът става част от наследството

Независимо дали целувката се е случила точно така, историята има значение за кариерата на Лист. Тя го поставя в пряка духовна линия с Бетовен – като негов музикален наследник. По-късно Лист посвещава огромни усилия на творчеството му, създава транскрипции за пиано на всичките му девет симфонии и пази пиано, на което Бетовен е свирил.

Лист не остава само виртуоз, способен да покорява публиката с почти невероятна техника. Той е композитор на симфонични поеми, педагог на поколения пианисти и един от хората, които променят самата идея за концерт. „Моето пиано е хранилище на всичко, което е вълнувало природата ми“, казва той.

Тъкмо затова загадката около Бетовеновата целувка продължава да живее. Историята не е напълно доказана, но е достатъчно силна, за да обясни как едно момче от Унгария започва да се възприема като човек, получил благословия от самия Бетовен.

Източници: classicfm.com, csmonitor.com, limelight-arts.com.au


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАСКО

    0 0 Отговор
    Лист и Бетовен! Две от многото слънца от съзвездието на човешките гении! Безсмъртни са!

    Коментиран от #2

    13:31 22.10.2026

  • 2 Пецата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАСКО":

    Като са бесмъртни разбираш ли що са умрели тогава 🤣

    13:49 22.10.2026