В Нътбуш, Тенеси, където започва историята на една от най-разпознаваемите рок певици, Анна Мей Булок се ражда на 26 ноември 1939 г. По-късно светът ще я познава като Тина Търнър – изпълнителката с мощен глас, неудържимо сценично присъствие и кариера, продължила повече от шест десетилетия.

На 16 години тя се премества в Сейнт Луис. Там започва да посещава клубове, в които свири Айк Търнър с групата си Kings of Rhythm. Скоро Булок получава възможност да пее с музикантите, първоначално под името Литъл Ан. През 1960 г. Айк и Тина Търнър постигат първия си голям успех с „A Fool in Love“, а дуетът им се превръща в една от най-енергичните атракции на американската сцена.

От дуета с Айк до самостоятелния пробив

През 60-те и 70-те години Айк и Тина Търнър записват песни като „River Deep – Mountain High“, „Proud Mary“ и „Nutbush City Limits“. Изпълнението на „Proud Mary“ носи на дуото награда „Грами“ и остава сред най-разпознаваемите моменти в концертния репертоар на певицата.

Зад сценичния успех обаче стоят години на насилие и контрол. Тина Търнър напуска съпруга си и музикалния партньор през 1976 г., а разводът им е финализиран през 1978 г. След раздялата тя започва отначало, без да разполага с гаранция, че соловата ѝ кариера ще успее.

Пробивът идва през 1984 г. с албума „Private Dancer“. Песента „What’s Love Got to Do with It“ стига до върха на класациите и през 1985 г. печели три награди „Грами“ – за запис на годината, песен на годината и най-добро женско поп изпълнение. Този успех превръща Търнър в световна солова звезда и я свързва с ново поколение публика.

Глас, който надживя сцената

През 1985 г. Търнър участва и във филма „Лудият Макс отвъд купола на гръмотевиците“, където изпълнява ролята на леля Ентити. Тя продължава да записва хитове, сред които „The Best“, „We Don’t Need Another Hero“ и „I Don’t Wanna Fight“, а през 1993 г. историята ѝ е разказана във филма „Какво общо има любовта“ с Анджела Басет в главната роля.

Тина Търнър получава общо 12 награди „Грами“. Тя е приета в Залата на славата на рокендрола два пъти – през 1991 г. заедно с Айк Търнър и през 2021 г. като солова изпълнителка. През 2005 г. е сред носителите на отличието Kennedy Center Honors, а продажбите на нейните записи надхвърлят 150 милиона по света.

Търнър се оттегля от големите сцени след турнето си през 2008 и 2009 г. Последният ѝ студиен албум е „Twenty Four Seven“, издаден през 1999 г.

Певицата умира на 24 май 2023 г. на 83-годишна възраст в дома си край Цюрих след продължително боледуване. В изявление семейството ѝ заявява: „С нея светът губи музикална легенда и пример за подражание.“

Източници: au.rollingstone.com, apnews.com