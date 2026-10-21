Spotify скри 50 млн. песни от изкуствен интелект от препоръките

Spotify е извадил 50 милиона песни от алгоритмичните и редакционните си препоръки през тази година в опит да ограничи разпространението на масово генерирано с изкуствен интелект съдържание и спам. Песните не са премахнати от платформата, но потребителите ще могат да ги откриват основно ако ги потърсят целенасочено.

Отделно от тях Spotify е свалил напълно още над 75 милиона песни, след като са били маркирани като спам. Така платформата прави разлика между съдържание, което остава в каталога, но не се предлага автоматично, и песни, които са премахнати изцяло.

Spotify посочва, че в началото на годината е анализирал песните, които потребителите най-често пропускат, игнорират или изрично посочват като нежелани. Според платформата се е откроил ясен модел - тези записи най-често са били определяни като спам или нискокачествено AI съдържание.

„През последните шест месеца направихме множество промени в системата за препоръки, за да премахнем нискокачественото съдържание и спама и да показваме повече музика от истински човешки изпълнители“, заявява Spotify.

Компанията добавя, че редакторските ѝ екипи прилагат същия подход и не включват в подбраните си предложения песни, определени като спам. След въвеждането на промените платформата отчита осезаем спад на оплакванията за подобно съдържание в препоръките.

Мерките срещу AI съдържанието включват и обозначаване на профили с етикет AI Persona. Spotify съобщава, че хиляди профили вече са маркирани по този начин. Те не попадат в препоръките, освен ако потребителят не е избрал да ги следва.

Платформата позволява също в кредитите на песните да се вижда кои елементи са създадени с помощта на изкуствен интелект. Хиляди изпълнители са се включили и в програма, която им дава възможност да контролират кои песни, използващи името им, се появяват в техните профили. Целта е да се ограничат AI варианти, които имитират или използват имената на реални музиканти.

Spotify посочва още, че песните, създадени с изкуствен интелект, са десет пъти по-склонни да не достигнат прага от 1000 слушания, необходим за получаване на възнаграждение.

„Тази работа не е приключила“, заявява Spotify, като предупреждава, че развитието на изкуствения интелект и действията на недобросъвестни участници продължават да се ускоряват.

Мерките са част от по-широка промяна в музикалните стрийминг услуги. YouTube Music се присъедини към Apple Music и Tidal с обозначения за песни, създадени с AI. Tidal допълнително заяви, че няма да допуска монетизация на песни, генерирани или обработени с изкуствен интелект.