Коледният календарът на Меган Маркъл за 148 долара предизвика нови въпроси около марката ѝ As Ever, след като Daily Mail съобщи, че илюстрацията върху кутията е създадена с помощта на изкуствен интелект. Дизайнът показва имението на Меган Маркъл и принц Хари в Монтесито.

Продуктът се продава за 148 долара в САЩ и за 115 паунда във Великобритания. В кутията има 24 шоколада, произведени в сътрудничество с лосанджелиската компания Compartés. As Ever представя календара като лимитирано издание с дизайн, вдъхновен от дома и градината на Меган в Калифорния. Вкусовете са свързани с местни продукти и с популярни артикули на марката.

Според Daily Mail изображенията на календара са били проверени с инструмент за установяване на съдържание, създадено или редактирано с AI. Изданието твърди, че при анализа на различни снимки на кутията е отчетена връзка с OpenAI. Това обаче остава медийно твърдение, а не потвърдено от Меган Маркъл или от As Ever обяснение за начина, по който е изработена илюстрацията.

Това не е първият повод за сравнения около празничните продукти на As Ever. През октомври почитатели на кралското семейство забелязаха прилики между артикули от колекцията на Меган и продукти от празничната колекция на Бъкингамския дворец. Сред предложенията на As Ever е кошница с чайове, плодови разпръсквания, цветни поръски и ароматни свещи.

Марката беше представена през март 2025 г. Тогава част от наличните продукти са били разпродадени за около час, съобщи списание Elle. Празничната колекция е поредният опит As Ever да разшири каталога си отвъд конфитюрите, чая и продуктите за дома.

В интервю от 2025 г. с журналистката Емили Чанг Меган говори предпазливо за изкуствения интелект. „Аз съм малко старомодна по много начини. Това не е част от ежедневието ми“, казва тя, когато е попитана използва ли ChatGPT и други подобни технологии.