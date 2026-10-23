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23 октомври 1911 г.: първият военен разузнавателен полет

23 октомври 1911 г.: първият военен разузнавателен полет

23 Октомври, 2026 01:00 438 0

  • карло пиаца-
  • военна авиация-
  • италианско-турска война-
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  • разузнавателен полет

Капитан Карло Пиаца прелита над османските позиции в Либия със самолет „Блерио XI“. Полетът поставя началото на бойното използване на авиацията

23 октомври 1911 г.: първият военен разузнавателен полет - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Самолетът все още е ново изобретение, когато на 23 октомври 1911 г. италианският капитан Карло Мария Пиаца излита от Триполи. Със своя едномоторен „Блерио XI“ той поема към Аджизия, югозападно от града, за да наблюдава османските позиции и движението на противника.

Полетът продължава около час. Той остава в историята като първата широко призната военна разузнавателна мисия, изпълнена със самолет по време на реален конфликт. Smithsonian Magazine определя полета на Пиаца като момент, в който той „прави военна история“, наблюдавайки противника от въздуха.

Авиацията влиза във войната

Сраженията са част от Италианско-турската война, започнала на 29 септември 1911 г. между Кралство Италия и Османската империя за контрола над Триполитания и Киренайка, днешна Либия. Италианците изпращат в Северна Африка малка, но разнообразна въздушна част: два „Блерио XI“, три моноплана „Нюпор“, два биплана „Фарман“ и два самолета „Етрих Таубе“. Заедно с тях пристигат 10 офицери и 29 войници.

Тогавашните самолети са бавни, крехки и лишени от почти всички уреди, които по-късно ще станат стандартни за военната авиация. „Блерио XI“ на Пиаца разполага с двигател с мощност 25 конски сили, а управлението му използва система за усукване на крилата. Въпреки ограниченията машината позволява на военните за първи път да наблюдават бойното поле от височина, недостъпна за сухопътните разузнавачи.

Османските сили в Северна Африка не разполагат със самолети в началото на войната. Това дава на италианските пилоти възможност да изпълняват полети без въздушен противник, макар че самите машини остават уязвими от огън от земята. Австралийските военновъздушни сили посочват, че полетът на Пиаца от Триполи до Аджизия е продължил около час и е бил първата военна разузнавателна мисия над османските линии.

Само дни по-късно идва и бомбардировката

Първоначалната задача на авиацията е наблюдение, но ролята ѝ бързо се разширява. На 1 ноември 1911 г. младият италиански офицер Джулио Гавоти излита със самолет „Етрих Таубе“ и хвърля четири малки бомби върху османски позиции при Айн Зара и Таджура.

„Днес реших да хвърля бомби от самолета“, пише Гавоти на баща си в писмо, цитирано от Smithsonian Magazine.

Това е първото въздушно бомбардиране в историята. Бомбите са вземани от кожена чанта и хвърляни ръчно през борда. На практика щетите са ограничени, но значението на действията е голямо: за първи път самолетът се използва не само за наблюдение, а и като средство за нападение.

За датата на първия военен полет съществува разминаване. Smithsonian Magazine и австралийското военно издание посочват 23 октомври 1911 г., докато италианската енциклопедия „Трекани“ и Guinness World Records дават 22 октомври. Въпреки различието в датировката, източниците са единни, че Карло Пиаца и неговият „Блерио XI“ поставят началото на бойното използване на самолети.

Източници: smithsonianmag.com, airpower.airforce.gov.au


Либия
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