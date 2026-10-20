Новини
Любопитно »
Бизнесмен съди организацията на Джордж Клуни за клевета
  Тема: Известни личности

Бизнесмен съди организацията на Джордж Клуни за клевета

20 Октомври, 2026 13:58 432 2

  • джордж клуни-
  • ахмед гадала-
  • the sentry-
  • клевета-
  • либия-
  • бизнесмен-
  • съд

Ахмед Гадала твърди, че The Sentry го е свързала с измама, пране на пари и руски наемници, без да провери фактите и без да публикува отговора му

Бизнесмен съди организацията на Джордж Клуни за клевета - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Либийският бизнесмен от стоманодобивния сектор Ахмед Гадала е подал иск срещу The Sentry – организацията за разследване на нарушения на човешките права, съоснована от Джордж Клуни. Делото е заведено на 19 октомври във федералния съд във Вашингтон и е за клевета. Гадала твърди, че организацията е разпространила неверни твърдения за него, без да провери достатъчно фактите и без да даде място на неговия отговор.

Според съдебните документи доклад на The Sentry е свързал 46-годишния бизнесмен с измама за 300 млн. долара, които той е получил от банка в Абу Даби чрез компании от Обединените арабски емирства. В иска се посочва още, че организацията го е обвинила във финансиране на нападение на либийски военен лидер срещу столицата Триполи, плащания към руската групировка „Вагнер“, таен контрол върху три либийски банки и пране на пари.

Гадала оспорва и твърденията, че е ръководил печатането на фалшива валута в Русия и че е участвал в контрабанда на бойни дронове и военно оборудване в нарушение на оръжейното ембарго на ООН. По думите му The Sentry е поискала и Европейският съюз да наложи санкции, за да може той да бъде преследван в Либия.

В исковата молба Гадала насочва критиките си и към Джордж Клуни. Той припомня публичните позиции на актьора срещу публикации за семейството му, които според Клуни са били опасни, безотговорни и непроверени.

„Когато фалшивата история засягаше собственото му семейство, съоснователят на The Sentry прилагаше съвсем различен стандарт“, се посочва в съдебните документи.

Гадала се позовава на случай от 2014 г., когато Daily Mail публикува невярна информация за семейството на Амал Клуни, тогава Амал Аламудин. Изданието свали материала от сайта си и поднесе извинение, което актьорът отхвърли. Впоследствие Клуни заяви: „Когато човек или компания бъдат хванати да вършат нещо нередно, едно нещо остава постоянно – прикриването винаги е по-лошо.“

The Sentry е създадена през 2016 г. от Клуни и Джон Прендъргаст с цел да проследява финансови мрежи, свързани с военни престъпления, корупция и нарушения на човешките права. През април 2026 г. организацията публикува разследване, в което представи Гадала като ключова фигура в мрежи, свързани с властта на Халифа Хафтар в Източна Либия.

Подаването на иска не доказва твърденията на Гадала, а спорът е в начален етап. Към публикуването на информацията представител на Джордж Клуни не е дал коментар пред Page Six. Не е съобщено и съдът да се е произнесъл по същество по обвиненията.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Революта сдаде багажа. Ганчо обаче няма клон, пред който да се реди.

    14:00 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.