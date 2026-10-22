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Шарън Стоун през сълзи: Крадях, за да се нахраня
  Тема: Известни личности

Шарън Стоун през сълзи: Крадях, за да се нахраня

22 Октомври, 2026 06:31 1 143 2

  • шарън стоун-
  • мишел обама-
  • imo-
  • холивуд-
  • благотворителност

Актрисата разказа пред Мишел Обама за бедността в началото на кариерата си като модел в Ню Йорк

Шарън Стоун през сълзи: Крадях, за да се нахраня - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шарън Стоун се разплака, докато разказваше за годините, в които като млад модел в Ню Йорк е била толкова бедна, че понякога е крадяла храна, за да се нахрани. Актрисата сподели историята си пред Мишел Обама и брат ѝ Крейг Робинсън в подкаста IMO, чийто епизод с нейно участие е публикуван на 30 септември 2026 г.

Стоун разказа, че е напуснала Пенсилвания и е заминала за Ню Йорк на 19 години, след като майка ѝ я видяла в предаването The Merv Griffin Show и я насърчила да потърси легендарната собственичка на модна агенция Айлин Форд.

„Заминах с 50 долара. Имах 50 долара и един куфар“, спомни си актрисата. Тя пристигнала в града изпълнена с надежда, но бързо се сблъскала с крайна бедност.

Ролкови кънки вместо метро

За да пести всяка възможна сума, Стоун си купила ролкови кънки от магазин за употребявани вещи. С тях прекосявала Ню Йорк, защото не можела да си позволи такси или метро, и така стигала до ангажиментите си като модел.

Актрисата разказа и как обикаляла телефонните кабини, за да събира оставените от хората монети. „Във всяка телефонна кабина търсех дребни пари и намирах доста“, каза тя.

Понякога излизала със съквартирантката си и двете измисляли как да се сдобият с храна. „Разсейвах касиера, докато съквартирантката ми крадеше храна, за да ядем. Срам ме е, неудобно ми е“, призна Стоун, преди да започне да плаче.

„Разсейвах касиера, за да можем да откраднем храна и да ядем“, повтори тя през сълзи.

„Ти просто си оцелявала“

Мишел Обама реагира с подкрепа: „О, Боже, ти просто си оцелявала.“ Крейг Робинсън също я призова да не се срамува.

Стоун заяви, че вината от онзи период все още я преследва и е сред причините днес да се занимава активно с благотворителност. „Искам да дам много повече, отколкото съм взела. Защото ме е срам и се чувствам виновна за това, което откраднах. Крадях, за да ям“, каза актрисата.

Тя обясни и защо разговорът с Мишел Обама я е разтърсил толкова силно: „Трудно е да кажа всичко това пред вас, защото толкова много ви се възхищавам.“

Обама ѝ отговори, че в историята няма срам, защото става дума за млад човек, изпаднал в отчаяние. „Това се случва всеки ден“, каза бившата първа дама.

По-късно животът на Стоун се променил. Тя започнала да получава по 5000 долара на ден и подписала договор с елитния отдел Special Bookings на агенцията на Айлин Форд, свързван с началото на ерата на супермоделите. След това актрисата се превърна в международна звезда с роли във филми като „Първичен инстинкт“ и „Казино“.

Източници: dir.bg, radaronline.com, imopod.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    5 1 Отговор
    Това винаги е било нормалното ежедневие в сащ . Крадеш или убиваш за да оцелееш

    07:55 22.10.2026