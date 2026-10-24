24 октомври 1929 г.: Черният четвъртък на Уолстрийт

В четвъртък, 24 октомври 1929 г., Нюйоркската фондова борса се превръща в център на паника, която променя икономическата история на XX век. В рамките на деня са изтъргувани рекордните за времето 12 894 650 акции, а цените се сриват под натиска на лавина от поръчки за продажба. Денят остава в историята като Черния четвъртък.
Сривът идва след продължителен период на спекула. На 3 септември индексът Дау Джоунс достига 381,17 пункта – най-високото си ниво до този момент. Много американци купуват акции с пари назаем, разчитайки, че поскъпването ще продължи. Когато цените започват да падат през септември и октомври, брокерите отправят искания за допълнителни средства, а инвеститорите са принудени да продават.
Паниката на борсовия под
На 24 октомври разпродажбите стават толкова мащабни, че борсовият тикер изостава от реалните сделки. Според съвременния разказ на The New York Times това е „най-катастрофалният спад на най-големия и най-широк пазар в историята“.
Група водещи банкери се събира, за да спре срива. Чарлз Мичъл от National City Bank и други финансисти организират покупки на големи пакети акции. Ричард Уитни, тогава заместник-председател на борсата, публично купува ценни книжа на цени над текущите, за да възстанови доверието. В края на сесията пазарът се стабилизира частично и загубата за деня е около 2 процента. Намесата обаче се оказва временна.
Черният понеделник и Черният вторник
След краткото успокоение разпродажбите се подновяват. На 28 октомври, понеделник, Дау Джоунс губи близо 13 процента. На следващия ден – 29 октомври, останал в историята като Черния вторник – на Нюйоркската фондова борса сменят собственика си 16 410 030 акции. Това е нов рекорд, а загубите вече не могат да бъдат ограничени с покупки от банковия консорциум.
Крахът унищожава огромни суми на хартия, но последиците не остават само на Уолстрийт. Спадът на цените подкопава доверието в банките и компаниите, ограничава кредитирането и свива потреблението. Следват банкови фалити, спад на промишленото производство и рязко нарастване на безработицата.
Началото на Голямата депресия
Често именно борсовият крах се посочва като начало на Голямата депресия, но икономическият спад в Съединените щати е започнал още през август 1929 г. Историците и икономистите свързват кризата не с една-единствена причина, а с комбинация от спекула, прекомерно задлъжняване, слабости в банковата система и свиване на производството. Според Библиотеката на Конгреса икономическият спад продължава 43 месеца – до март 1933 г.
Крахът на Уолстрийт се превръща в световна криза, защото американските банки и инвеститори изтеглят капитали от други държави, а международната търговия се свива. Дау Джоунс възстановява рекордното си ниво от 3 септември 1929 г. едва през ноември 1954 г. Така Черният четвъртък остава не просто ден на борсов срив, а символ на границата между оптимизма на 20-те години и дългата икономическа депресия, която последва.
Източници: pbs.org, history.com, time.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мхм
Коментиран от #5, #6, #16
00:12 24.10.2026
2 Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!
Коментиран от #7, #11, #12
00:14 24.10.2026
3 Бети качамака
00:21 24.10.2026
4 Финансист
Коментиран от #17
00:26 24.10.2026
5 Кризата е
До коментар #1 от "Мхм":предизвикана от спекула и хорската лакомия,които по онова време вярват че цените ще вървят само нагоре. Куцо, кьораво сакато почва да купува акции през брокери, някои дори теглят от банките кредити за да купуват. Масова истерия от оптимизъм цъфти по онова време. Някои мастити бизнесмени и банкери обаче се събират тайно и решават, че нещата не отиват на добре и трябва да изпреварят събитията като разпридадът акции за да кешират печалбите си. Така уж внимателно тази група започва да разпридава акции в следващите седмици и дни. Да обаче пазара започва да реагира по-грубо на тези разпродажби и започва масова вълна за разпродаване. Събират се банкери и шефовете на борсите и започват да купуват явно акции за да успокоят уж тълпата и настъпващата паника, но това не сработва и нещата ставата - ойде коньо у ряката... Та некомпетентните хора масово купуващи акции на борсата са основата на проблема, но нещата почват от групата тайно събрали се бизнесмени и банкери, който решават че е време да разпродават преди задаващия се катастрофален обрат... Втората вече явна среща от банкери не успяват да спрат катастрофата.
Коментиран от #14, #18
00:27 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Финансист
До коментар #2 от "Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!":Голямата депресия в сащ продължава от 1929 до 1938 1939. Имотите падат с 60%. Но сега няма нищо общо с тогава, сега имаме много развит технологичен сектор в сащ и китай. Сега опасенията са да не стане ядрена война в близкия изток.
Коментиран от #15
00:32 24.10.2026
8 Финансист
00:35 24.10.2026
9 Ха,ха
Коментиран от #13
00:36 24.10.2026
10 .....
00:37 24.10.2026
11 Така така
До коментар #2 от "Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!":И тогава Франклин Делано Рузвелт(Розенфелд) събира насилствено златото и парите на американците за да ги вкара във война, измират около 5 млн. американци от глад и мизерия, но за този гладомор нито вопъл, нито стон!
00:39 24.10.2026
12 Финансист
До коментар #2 от "Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!":Верно ли бе? Високия петрол винаги натиска златото и среброто. Висок петрол означава инфлация а инфлация означава покачване на лихви от федералния резерв. Като се повишат лихвите на фед долара поскъпва. Това е пагубно временнп за златото и прави корекция надолу. После наваксва при следващо понижение на лихвите и златото прави 200 300%. Златото винаги лагва.
Коментиран от #20
00:40 24.10.2026
13 По-точно
До коментар #9 от "Ха,ха":напиши - ционизма.
00:42 24.10.2026
14 Искаш да кажеш,
До коментар #5 от "Кризата е":че евреите нямат пръст в тази работа! 🤭🤭😆
00:44 24.10.2026
15 Същото е едно към едно
До коментар #7 от "Финансист":Надут балон и всичко може само за дни да се повтори ! Примерно като се започне със фалита на SpaceX който загуби 4,94 милиарда долара през 2025 г. и 4,28 милиарда долара само през първото тримесечие на 2026 г., а от основаването си е натрупала загуби от 41,3 милиарда долара. Но по важното в случая е че цената на предлагане на борсата, оценката ѝ е 93,7 пъти годишните приходи и това е повече от пет пъти повече от тази на Tesla с който уж ще се обединяват.... и като се почне после ще има стой та гледай ....всичко леш
00:45 24.10.2026
16 Точно така
До коментар #1 от "Мхм":Всички бели на планетата идват от тази народност.
00:46 24.10.2026
17 Финансистка
До коментар #4 от "Финансист":На "някоЙ хора" ме загуби, колега.
00:47 24.10.2026
18 Финансист
До коментар #5 от "Кризата е":Инвеститорите в с п 500 и акции ще червенеят зад екраните и това ще стане много скоро. Има обаче една не малка група която е заложила на сигурното и ще натрупа милиони. Гледайте накъде отиват голямите потоци от пари на голямите централни банки. Това ще ви подскаже какво ще стане в близко бъдеще.
00:49 24.10.2026
19 Никой няма да спечели...
00:59 24.10.2026
20 Много ясно
До коментар #12 от "Финансист":Че високи лихви е ниско злато. Но високи лихви е фалит на западният свят и революции
01:05 24.10.2026
21 Сатана Z
Ако имате предвид конкретна дата, на която печатницата е пусната за първи път, такава няма – процесът е постепенен и се засилва в геометрична прогресия с навлизането в кризата. Хронологията на ключовите събития през тази черна година изглежда така:
• Май 1996 г.: БНБ поставя под особен надзор (фактически затваря) първите две големи банки – Първа частна банка и Минералбанк. Точно в този период централната банка започва да налива огромни ликвидни средства (новоотпечатани левове) в останалите застрашени банки, за да спре паниката.
• Септември 1996 г.: Кризата излиза извън контрол. БНБ затваря още 9 банки наведнъж. Печатницата работи на пълни обороти, за да се изплащат гарантираните влогове на гражданите, което окончателно обезценява лева.
• Февруари 1997 г.: Хиперинфлацията достига своя пик, а левът се срива ежедневно, докато политическата криза в страната не се разрешава с назначаването на служебното правителство на Стефан Софиянски, което договаря спирането на печатницата и въвеждането на валутния борд.
01:15 24.10.2026