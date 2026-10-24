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24 октомври 1929 г.: Черният четвъртък на Уолстрийт

24 октомври 1929 г.: Черният четвъртък на Уолстрийт

24 Октомври, 2026 00:00 644 21

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  • крахът на уолстрийт-
  • черният вторник

Паническите разпродажби на Нюйоркската фондова борса поставят началото на най-тежката икономическа криза на XX век. Дни по-късно сривът достига нов връх с Черния вторник

24 октомври 1929 г.: Черният четвъртък на Уолстрийт - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В четвъртък, 24 октомври 1929 г., Нюйоркската фондова борса се превръща в център на паника, която променя икономическата история на XX век. В рамките на деня са изтъргувани рекордните за времето 12 894 650 акции, а цените се сриват под натиска на лавина от поръчки за продажба. Денят остава в историята като Черния четвъртък.

Сривът идва след продължителен период на спекула. На 3 септември индексът Дау Джоунс достига 381,17 пункта – най-високото си ниво до този момент. Много американци купуват акции с пари назаем, разчитайки, че поскъпването ще продължи. Когато цените започват да падат през септември и октомври, брокерите отправят искания за допълнителни средства, а инвеститорите са принудени да продават.

Паниката на борсовия под

На 24 октомври разпродажбите стават толкова мащабни, че борсовият тикер изостава от реалните сделки. Според съвременния разказ на The New York Times това е „най-катастрофалният спад на най-големия и най-широк пазар в историята“.

Група водещи банкери се събира, за да спре срива. Чарлз Мичъл от National City Bank и други финансисти организират покупки на големи пакети акции. Ричард Уитни, тогава заместник-председател на борсата, публично купува ценни книжа на цени над текущите, за да възстанови доверието. В края на сесията пазарът се стабилизира частично и загубата за деня е около 2 процента. Намесата обаче се оказва временна.

Черният понеделник и Черният вторник

След краткото успокоение разпродажбите се подновяват. На 28 октомври, понеделник, Дау Джоунс губи близо 13 процента. На следващия ден – 29 октомври, останал в историята като Черния вторник – на Нюйоркската фондова борса сменят собственика си 16 410 030 акции. Това е нов рекорд, а загубите вече не могат да бъдат ограничени с покупки от банковия консорциум.

Крахът унищожава огромни суми на хартия, но последиците не остават само на Уолстрийт. Спадът на цените подкопава доверието в банките и компаниите, ограничава кредитирането и свива потреблението. Следват банкови фалити, спад на промишленото производство и рязко нарастване на безработицата.

Началото на Голямата депресия

Често именно борсовият крах се посочва като начало на Голямата депресия, но икономическият спад в Съединените щати е започнал още през август 1929 г. Историците и икономистите свързват кризата не с една-единствена причина, а с комбинация от спекула, прекомерно задлъжняване, слабости в банковата система и свиване на производството. Според Библиотеката на Конгреса икономическият спад продължава 43 месеца – до март 1933 г.

Крахът на Уолстрийт се превръща в световна криза, защото американските банки и инвеститори изтеглят капитали от други държави, а международната търговия се свива. Дау Джоунс възстановява рекордното си ниво от 3 септември 1929 г. едва през ноември 1954 г. Така Черният четвъртък остава не просто ден на борсов срив, а символ на границата между оптимизма на 20-те години и дългата икономическа депресия, която последва.

Източници: pbs.org, history.com, time.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мхм

    3 0 Отговор
    Кой всъщност е предизвикал кризата? Или от коя народност? А сега също има криза. Има ли нещо общо с нападението в Иран? От коя народност нападнаха Иран?

    Коментиран от #5, #6, #16

    00:12 24.10.2026

  • 2 Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!

    6 0 Отговор
    Света е връхлетян от Голямата депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА

    Коментиран от #7, #11, #12

    00:14 24.10.2026

  • 3 Бети качамака

    0 2 Отговор
    Не ме притеснява финансова криза защото посланика на уганда с неговото злато е до мен 🤣😅🤭🥳

    00:21 24.10.2026

  • 4 Финансист

    3 1 Отговор
    Рано е да се правят паралели с днешните дати и финансови ситуации в света. Наблюдавайте супер еластичния пазар на петрола. Петрола става изключително канцерогенен за икономиката ако мине 150$ за барел. Мине ли тази цифра сащ ще обявят световна рецесия и ще настане за някой хора глад и мизерия. Пак повтарям петрола е много важен фактор. Всички движим на петрол.

    Коментиран от #17

    00:26 24.10.2026

  • 5 Кризата е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мхм":

    предизвикана от спекула и хорската лакомия,които по онова време вярват че цените ще вървят само нагоре. Куцо, кьораво сакато почва да купува акции през брокери, някои дори теглят от банките кредити за да купуват. Масова истерия от оптимизъм цъфти по онова време. Някои мастити бизнесмени и банкери обаче се събират тайно и решават, че нещата не отиват на добре и трябва да изпреварят събитията като разпридадът акции за да кешират печалбите си. Така уж внимателно тази група започва да разпридава акции в следващите седмици и дни. Да обаче пазара започва да реагира по-грубо на тези разпродажби и започва масова вълна за разпродаване. Събират се банкери и шефовете на борсите и започват да купуват явно акции за да успокоят уж тълпата и настъпващата паника, но това не сработва и нещата ставата - ойде коньо у ряката... Та некомпетентните хора масово купуващи акции на борсата са основата на проблема, но нещата почват от групата тайно събрали се бизнесмени и банкери, който решават че е време да разпродават преди задаващия се катастрофален обрат... Втората вече явна среща от банкери не успяват да спрат катастрофата.

    Коментиран от #14, #18

    00:27 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Финансист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!":

    Голямата депресия в сащ продължава от 1929 до 1938 1939. Имотите падат с 60%. Но сега няма нищо общо с тогава, сега имаме много развит технологичен сектор в сащ и китай. Сега опасенията са да не стане ядрена война в близкия изток.

    Коментиран от #15

    00:32 24.10.2026

  • 8 Финансист

    1 1 Отговор
    Днес сащ освободиха 400 000 милиона барела петрол от резервите си. Ако резервите се освободат и изразходват от европа сащ китай и русия а в същото време се бомбардира в близкия изток досещайте се какъв ад ще стане. 1 хляб в магазина 10 евро.

    00:35 24.10.2026

  • 9 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Фашизма и ВСВ,дали има връзка🤣🤣😂

    Коментиран от #13

    00:36 24.10.2026

  • 10 .....

    3 0 Отговор
    Поредния спукан балон

    00:37 24.10.2026

  • 11 Така така

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!":

    И тогава Франклин Делано Рузвелт(Розенфелд) събира насилствено златото и парите на американците за да ги вкара във война, измират около 5 млн. американци от глад и мизерия, но за този гладомор нито вопъл, нито стон!

    00:39 24.10.2026

  • 12 Финансист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кратка лекция за тъпи атлантенца !!!!":

    Верно ли бе? Високия петрол винаги натиска златото и среброто. Висок петрол означава инфлация а инфлация означава покачване на лихви от федералния резерв. Като се повишат лихвите на фед долара поскъпва. Това е пагубно временнп за златото и прави корекция надолу. После наваксва при следващо понижение на лихвите и златото прави 200 300%. Златото винаги лагва.

    Коментиран от #20

    00:40 24.10.2026

  • 13 По-точно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха,ха":

    напиши - ционизма.

    00:42 24.10.2026

  • 14 Искаш да кажеш,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кризата е":

    че евреите нямат пръст в тази работа! 🤭🤭😆

    00:44 24.10.2026

  • 15 Същото е едно към едно

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Финансист":

    Надут балон и всичко може само за дни да се повтори ! Примерно като се започне със фалита на SpaceX който загуби 4,94 милиарда долара през 2025 г. и 4,28 милиарда долара само през първото тримесечие на 2026 г., а от основаването си е натрупала загуби от 41,3 милиарда долара. Но по важното в случая е че цената на предлагане на борсата, оценката ѝ е 93,7 пъти годишните приходи и това е повече от пет пъти повече от тази на Tesla с който уж ще се обединяват.... и като се почне после ще има стой та гледай ....всичко леш

    00:45 24.10.2026

  • 16 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мхм":

    Всички бели на планетата идват от тази народност.

    00:46 24.10.2026

  • 17 Финансистка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Финансист":

    На "някоЙ хора" ме загуби, колега.

    00:47 24.10.2026

  • 18 Финансист

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кризата е":

    Инвеститорите в с п 500 и акции ще червенеят зад екраните и това ще стане много скоро. Има обаче една не малка група която е заложила на сигурното и ще натрупа милиони. Гледайте накъде отиват голямите потоци от пари на голямите централни банки. Това ще ви подскаже какво ще стане в близко бъдеще.

    00:49 24.10.2026

  • 19 Никой няма да спечели...

    0 0 Отговор
    Световният дълг надхвърли 365 трилиона долара, и кой и как ще плати тези трилиони долара годишно само лихви? .... ще набият още 5-10 трилиона долара на първичното публично предлагане (IPO) на борсата ... ще напечатат още 5 трилона Федералният резерв и кво? Неминуемо всичко ще се срине и пак със златният стандарт ще се започне

    00:59 24.10.2026

  • 20 Много ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Финансист":

    Че високи лихви е ниско злато. Но високи лихви е фалит на западният свят и революции

    01:05 24.10.2026

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор
    На 18 януари 1996 г. Народното събрание избира Любомир Филипов за управител на Българската народна банка (БНБ). Именно под негово ръководство Управителният съвет на централната банка взема решенията за масираното печатане на пари и рефинансиране на закъсалите банки през съдбоносната 1996 г.
    Ако имате предвид конкретна дата, на която печатницата е пусната за първи път, такава няма – процесът е постепенен и се засилва в геометрична прогресия с навлизането в кризата. Хронологията на ключовите събития през тази черна година изглежда така:
    • Май 1996 г.: БНБ поставя под особен надзор (фактически затваря) първите две големи банки – Първа частна банка и Минералбанк. Точно в този период централната банка започва да налива огромни ликвидни средства (новоотпечатани левове) в останалите застрашени банки, за да спре паниката.
    • Септември 1996 г.: Кризата излиза извън контрол. БНБ затваря още 9 банки наведнъж. Печатницата работи на пълни обороти, за да се изплащат гарантираните влогове на гражданите, което окончателно обезценява лева.
    • Февруари 1997 г.: Хиперинфлацията достига своя пик, а левът се срива ежедневно, докато политическата криза в страната не се разрешава с назначаването на служебното правителство на Стефан Софиянски, което договаря спирането на печатницата и въвеждането на валутния борд.

    01:15 24.10.2026