24 октомври 1929 г.: Черният четвъртък на Уолстрийт

В четвъртък, 24 октомври 1929 г., Нюйоркската фондова борса се превръща в център на паника, която променя икономическата история на XX век. В рамките на деня са изтъргувани рекордните за времето 12 894 650 акции, а цените се сриват под натиска на лавина от поръчки за продажба. Денят остава в историята като Черния четвъртък.

Сривът идва след продължителен период на спекула. На 3 септември индексът Дау Джоунс достига 381,17 пункта – най-високото си ниво до този момент. Много американци купуват акции с пари назаем, разчитайки, че поскъпването ще продължи. Когато цените започват да падат през септември и октомври, брокерите отправят искания за допълнителни средства, а инвеститорите са принудени да продават.

Паниката на борсовия под

На 24 октомври разпродажбите стават толкова мащабни, че борсовият тикер изостава от реалните сделки. Според съвременния разказ на The New York Times това е „най-катастрофалният спад на най-големия и най-широк пазар в историята“.

Група водещи банкери се събира, за да спре срива. Чарлз Мичъл от National City Bank и други финансисти организират покупки на големи пакети акции. Ричард Уитни, тогава заместник-председател на борсата, публично купува ценни книжа на цени над текущите, за да възстанови доверието. В края на сесията пазарът се стабилизира частично и загубата за деня е около 2 процента. Намесата обаче се оказва временна.

Черният понеделник и Черният вторник

След краткото успокоение разпродажбите се подновяват. На 28 октомври, понеделник, Дау Джоунс губи близо 13 процента. На следващия ден – 29 октомври, останал в историята като Черния вторник – на Нюйоркската фондова борса сменят собственика си 16 410 030 акции. Това е нов рекорд, а загубите вече не могат да бъдат ограничени с покупки от банковия консорциум.

Крахът унищожава огромни суми на хартия, но последиците не остават само на Уолстрийт. Спадът на цените подкопава доверието в банките и компаниите, ограничава кредитирането и свива потреблението. Следват банкови фалити, спад на промишленото производство и рязко нарастване на безработицата.

Началото на Голямата депресия

Често именно борсовият крах се посочва като начало на Голямата депресия, но икономическият спад в Съединените щати е започнал още през август 1929 г. Историците и икономистите свързват кризата не с една-единствена причина, а с комбинация от спекула, прекомерно задлъжняване, слабости в банковата система и свиване на производството. Според Библиотеката на Конгреса икономическият спад продължава 43 месеца – до март 1933 г.

Крахът на Уолстрийт се превръща в световна криза, защото американските банки и инвеститори изтеглят капитали от други държави, а международната търговия се свива. Дау Джоунс възстановява рекордното си ниво от 3 септември 1929 г. едва през ноември 1954 г. Така Черният четвъртък остава не просто ден на борсов срив, а символ на границата между оптимизма на 20-те години и дългата икономическа депресия, която последва.

Източници: pbs.org, history.com, time.com