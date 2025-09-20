Новини
Жена, живяла през Голямата депресия, навърши с оптимизъм 111 г. (ВИДЕО)

20 Септември, 2025 07:27 739 1

„Бъди щастлива. Това е достатъчно“, сподели своята тайна за дълголетие Ванеста Грей

Жена, живяла през Голямата депресия, навърши с оптимизъм 111 г. (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-възрастният човек в американския щат Небраска отпразнува пореден рожден ден и разкри проста тайна за дълголетие, съобщава KLKN-TV.

Ванеста Грей, жителка на Линкълн, отпразнува 111-ия си рожден ден на 16 септември. Многобройни приятели и роднини дойдоха да я поздравят. Родена през 1914 г. в Небраска, тя е израснала по време на Голямата депресия. Столетницата каза, че въпреки напредналата си възраст се чувства чудесно.

„Чувствам се по-добре всеки ден. Чувствам се по-добре всяка година. Надявам се това да продължи“, каза Грей.

111-годишната жена отдава позитивния поглед върху живота като тайна на дълголетието си.

„Бъди щастлива. Това е достатъчно“, каза тя.

Внукът на Грей каза, че тя винаги е била много щастлива и независима. Дори сега тя се грижи за себе си и не се нуждае от постоянни грижи. „Както виждате, всички тези хора са тук и искат да прекарат празниците с нея. Това е така, защото тя е прекрасен човек – винаги усмихната, винаги щастлива“, каза мъжът.

Грей е най-възрастният човек в Небраска и 37-ми в списъка на най-възрастните хора в Съединените щати.


