A$AP Rocky пусна ново ВИДЕО към „SWAT TEAM“

A$AP Rocky представи официалното видео към „SWAT TEAM“ – песен, с която разширява света на албума си „Don’t Be Dumb“. Клипът е режисиран от самия рапър заедно с Арно Дерудил и е изграден около полицейско преследване, напрежение и игра на власт и контрол. Сред визуалните детайли се открояват символи на творческия му колектив AWGE.

Екшън сцените са заснети в кинематографичен стил, а историята препраща към теми, които присъстват и в публичния образ на Rocky през последните години – натиска на институциите, контрола и сблъсъка с правосъдието. Видеото следва характерния за артиста подход да превръща музикалните си проекти в цялостни визуални разкази.

„Disc 2“ ще събере неиздаван материал

Премиерата на „SWAT TEAM“ идва дни след видеото към „SHROOM CLOUDS“ – песен с участието на reggie и Джеръмай. Парчето, което е било изпълнявано от Rocky още през 2021 и 2022 г., беше официално издадено на 16 октомври и е представено като първия вкус от „Don’t Be Dumb – Disc 2“. Това съобщи музикалното издание Pitchfork.

В интервю за Rolling Stone A$AP Rocky определи новия проект като продължение на албума. „Disc 2 всеки момент излиза – това е просто продължение на Don’t Be Dumb“, каза рапърът. Той уточни, че в него ще попаднат песни, които е създавал през последните осем години, но досега не са намерили място в албум, както и нови визуални материали.

„Don’t Be Dumb“ излезе през януари и дебютира на първо място в Billboard 200 с 123 000 еквивалентни албумни единици в САЩ. Това е третият албум на Rocky, достигнал върха на американската класация, след „LONG.LIVE.A$AP“ и „AT.LONG.LAST.A$AP“.

„SWAT TEAM“ беше показано и в София

Българската публика видя видеото още преди официалната му премиера. На 9 октомври A$AP Rocky изнесе първия си концерт у нас в „Арена 8888 София“ като част от турнето „Don’t Be Dumb World Tour“. Клипът към „SWAT TEAM“ беше включен в сценичната програма на шоуто.

Новото видео излезе на 21 октомври, а следващата стъпка в кампанията около „Don’t Be Dumb“ е официалното представяне на „Disc 2“. Точна дата за издаването му не е обявена публично.

Източници: avtora.com, pitchfork.com, au.rollingstone.com