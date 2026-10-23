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Меди представи новата си песен „Добро не ти желая“ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Меди представи новата си песен „Добро не ти желая“ (ВИДЕО)

23 Октомври, 2026 09:15 421 5

  • меди-
  • добро не ти желая-
  • попфолк-
  • нова песен-
  • музикален проект

Попфолк изпълнителят разказва за любовна болка и тежка раздяла в новия си музикален проект

Меди представи новата си песен „Добро не ти желая“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди представи новия си музикален проект „Добро не ти желая“, в който любовната болка и разочарованието от раздялата са в центъра на историята. Песента беше посрещната с положителни реакции от почитателите на изпълнителя още след премиерата.

Музиката е написана от Йоргос Какосайос, аранжиментът е на Даниел Ганев, а текстът е съвместна работа на Меди и Анастасия Мавродиева. В записа на китара и бас участва Янис Пердикарис, който е отговорен и за живите инструментални партии.

Видеоклипът следва емоционалната линия на песента. Китарата заема водещо място, а пианото допълва визуалната атмосфера. Меди влиза в образа на мъж с разбито сърце, който преживява тежко края на любовна връзка.

Режисьор на лентата е Иван Димитров – Торекс, оператор е Георги Марков. За визията на певеца се грижат Велислава Велкова и Милен Иванов, а фотосите към проекта са дело на Георги Малев.

Феновете реагираха веднага

След премиерата почитателите на Меди коментираха емоционалното изпълнение и посланието на песента. „Песента е тотален хит, като всяка една твоя песен, още от първо слушане!“, написа един от феновете.

Източници: plovdiv24.bg, signal.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Чалгата ако се ипълняваше приоритетно на английски, щеше да е световен феномен.

    09:17 23.10.2026

  • 2 Ногу

    3 0 Отговор
    Са фпечътлих и пруроних сълзъ!

    09:22 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    Стига с тиа си гани бе.

    09:34 23.10.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Кой по дяволите слуша и гледа Тея ци,Гани ?

    09:38 23.10.2026