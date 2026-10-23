Меди представи новата си песен „Добро не ти желая“ (ВИДЕО)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Стремежът към повече смисъл може да Ви насочи към ново знание, идея или посока. Сутринта е особено добра за учене, писане, пътуване или разговор, който Ви помага да свържете отделни части от по-голямата картина. Възможно е да се върнете към стара идея или убеждение и да откриете в него нещо, което преди не сте забелязали. Вечерта Ви насочва към по-практични въпроси и към това как да превърнете вдъхновението в конкретен резултат.

Водолей (21.01 - 19.02) Професионалните намерения могат да станат по-ясни и да Ви накарат да погледнете по-сериозно към следващия етап. Сутринта благоприятства разговор с човек, който може да Ви даде полезна информация или важна обратна връзка. Стар служебен въпрос може да се появи отново и да Ви даде шанс да го разрешите по различен начин. Вечерта е по-динамична и носи повече комуникация, срещи и бързи решения.

Козирог (23.12 - 20.01) Средата около Вас може да Ви подскаже с кого си струва да продължите напред и къде отношенията са изчерпали потенциала си. Първата половина на деня е добра за обсъждане на обща идея, бъдещ проект или важна цел. Възможно е стара връзка или познанство отново да привлече вниманието Ви и да поиска нова оценка. Към вечерта ще предпочетете по-тиха среда и повече време за личните си въпроси.

Стрелец (23.11 - 22.12) Нуждата да се дистанцирате от външния шум може да стане по-силна през следващите часове. Сутринта е подходяща да довършите нещо насаме, да подредите мислите си или да проведете поверителен разговор. Стар спомен или чувство може да се върне, за да Ви покаже какво още не сте оставили напълно зад себе си. Вечерта настроението се променя и носи повече желание за радост, движение и лично изразяване.

Скорпион (24.10 - 22.11) Настъпва период, в който собствените Ви желания и посока стават по-трудни за пренебрегване. Сутринта Ви помага да изразите мислите си ясно и да кажете нещо, което отдавна сте обмисляли. Минала лична тема може отново да поиска внимание, но сега имате възможност да я прецените без предишната емоционална тежест. Вечерта насочете енергията към конкретни задачи и към грижа за ежедневния си ритъм.

Везни (24.09 - 23.10) Темата за личната сигурност започва да придобива по-голяма тежест и Ви кара да преценявате по-внимателно кое заслужава ресурсите Ви. Сутринта е добра за финансов разговор, планиране или решение, свързано с дългосрочна стабилност. Може да се върне стар въпрос за стойност, притежание или самоуважение, който сега виждате от по-зряла позиция. Вечерта носи повече движение в отношенията и може да Ви постави пред необходимостта да реагирате по-бързо.

Дева (24.08 - 23.09) Любопитството Ви може да Ви отведе към информация, която променя начина, по който гледате на дадена ситуация. Сутрешните часове са подходящи за писане, планиране, преговори или важна среща. Някои разговори ще бъдат по-дълбоки от обикновено и могат да Ви помогнат да разберете истинските намерения на отсрещната страна. По-късно вечерта ще имате нужда да се отдръпнете от шума и да запазите повече неща за себе си.

Лъв (24.07 - 23.08) Повече внимание се насочва към дома, семейството и основата, върху която изграждате следващите си решения. В началото на деня разговор с близък човек може да помогне да се изясни нещо, което дълго е оставало недоизказано. Важно е да различите настоящата ситуация от старите чувства, които тя може да събуди. Вечерта носи по-смело настроение и желание да излезете от обичайната среда.

Рак (22.06 - 23.07) Творческият импулс се засилва и може да Ви насочи към нещо, което истински Ви вълнува. Сутринта е добра за разговор с любим човек, дете или за идея, която искате да развиете по-сериозно. В личния живот може да се върне стара тема, но тя носи възможност да разберете какво все още има стойност за Вас. Вечерта вниманието постепенно се насочва към отговорностите и към това как да превърнете желанието в реална стъпка.

Близнаци (22.05 - 21.06) Подреждането на ежедневието може да Ви помогне да освободите повече място за важните задачи. Сутринта носи ясна мисъл и е добра за работа, анализ, документи или разговор, който изисква внимание към детайла. През деня може да почувствате нужда да промените навик, който вече не Ви служи добре. Вечерта Ви среща с повече движение, хора и идеи, които разширяват плановете Ви.

Телец (21.04 - 21.05) Отношенията навлизат в период, в който повърхностните отговори вече няма да Ви бъдат достатъчни. В първата част на деня можете да проведете важен и честен разговор с човек, чиято позиция има значение за Вас. Стар въпрос може да се върне, но този път имате шанс да го видите по-зряло и без излишна защита. Късните часове са по-подходящи за оттегляне и осмисляне, отколкото за настояване на своето.