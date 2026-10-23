Меди представи новата си песен „Добро не ти желая“ (ВИДЕО)

Меди представи новия си музикален проект „Добро не ти желая“, в който любовната болка и разочарованието от раздялата са в центъра на историята. Песента беше посрещната с положителни реакции от почитателите на изпълнителя още след премиерата.
Музиката е написана от Йоргос Какосайос, аранжиментът е на Даниел Ганев, а текстът е съвместна работа на Меди и Анастасия Мавродиева. В записа на китара и бас участва Янис Пердикарис, който е отговорен и за живите инструментални партии.
Видеоклипът следва емоционалната линия на песента. Китарата заема водещо място, а пианото допълва визуалната атмосфера. Меди влиза в образа на мъж с разбито сърце, който преживява тежко края на любовна връзка.
Режисьор на лентата е Иван Димитров – Торекс, оператор е Георги Марков. За визията на певеца се грижат Велислава Велкова и Милен Иванов, а фотосите към проекта са дело на Георги Малев.
Феновете реагираха веднага
След премиерата почитателите на Меди коментираха емоционалното изпълнение и посланието на песента. „Песента е тотален хит, като всяка една твоя песен, още от първо слушане!“, написа един от феновете.
Източници: plovdiv24.bg, signal.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:17 23.10.2026
2 Ногу
09:22 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
09:34 23.10.2026
5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
09:38 23.10.2026