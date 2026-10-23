Ариана Гранде се раздели с емблематичната си визия (СНИМКИ)

Ариана Гранде се появи с нова прическа и замени характерната си висока конска опашка с ретро боб. Певицата показа промяната в поредица от селфита, публикувани на 22 октомври. Косата ѝ е оформена с дълбок страничен път, а краищата са извити навън.

Гранде, която е на 33 години и е носителка на награда „Грами“, завършва публикацията със снимка на едно от кучетата си. Новият външен вид е различен от стила, с който певицата дълго време беше разпознаваема на сцената и червения килим.

Промяната идва след лична загуба

На 19 октомври Гранде съобщи за смъртта на кучето си Коко, което е живяло 17 години. В прощалната си публикация тя го определи като „най-сладката, най-невероятната и най-красивата“ и благодари за присъствието му в живота ѝ.

Новата прическа беше показана дни след тази публикация и преди планираното оттегляне на певицата от публични изяви. През август представител на Гранде заяви пред People, че тя ще „се отдръпне от публичността“, след като приключи турнето „Eternal Sunshine“. Изявлението беше свързано с намерението ѝ да направи продължителна пауза от публичната работа и появите пред публика.

Предстои промоция на нов филм

Въпреки планираната пауза Гранде ще продължи да популяризира филма „Focker-in-Law“, който трябва да излезе по кината на 25 ноември. Според People певицата е поела ангажимент към промоцията на продукцията, която идва след края на турнето ѝ.

Засега няма посочен срок за завръщането ѝ към редовни публични изяви. Новият ретро боб остава последната визуална промяна, с която Ариана Гранде се разделя с един от най-разпознаваемите елементи на сценичния си образ.

Източници: people.com, apnews.com