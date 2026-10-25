Освалдо Риос: от музикант до звезда на теленовелите

Преди лицето му да се превърне в едно от разпознаваемите в латиноамериканските теленовели, Освалдо Риос свири и пее в пуерторикански групи. Роден е на 25 октомври 1960 г. в Каролина, Пуерто Рико. Учил е психология и известно време работи с тийнейджъри, но детската му мечта да стане актьор постепенно измества професията му.

Риос започва в телевизията с продукцията „На онзи плаж“, а театралното му участие в постановката „M.A.C.H.O.S.“ му носи наградата „Агуейбана“ за пробив. Паралелно с актьорската работа той запазва връзката си с музиката. Като млад е част от групите Los Cantores de San Juan, Son Borinqueño и Colindancias, където пее, свири на китара и бас.

„Касандра“ го превръща в международна звезда

Големият му пробив идва през 1992 г. с венецуелската теленовела „Касандра“. В нея Риос изпълнява двойната роля на близнаците Игнасио и Луис Давид, които се оказват въвлечени в една и съща любовна история. Той изпява и тематичната песен към сериала, превърнал се в един от най-разпознаваемите латиноамерикански телевизионни хитове.

След успеха на „Касандра“ актьорът поема главни роли в „Вдовицата в бяло“, „Прегърни ме силно“, „Дива котка“, „Раусан“, „Зоро: Мечът и розата“ и „Триумфът на любовта“. В „Зоро: Мечът и розата“ играе Алехандро де ла Вега – образ, който самият Риос определя като повратен в кариерата си. В интервю за „Диарио Либре“ той казва:

„Касандра“ и „Вдовицата в бяло“ са примери за това каква трябва да бъде една добра история, когато е разказана от отличен сценарист.

Музиката остава част от пътя му

През 1994 г., в разгара на популярността на „Касандра“, Риос издава албума „Освалдо Риос: В душата и по кожата“. За „Вдовицата в бяло“ той записва песента „Алисия, когато сме едно“, а саундтракът към теленовелата включва 15 композиции, сред които изпълнения на Риос и Йоландита Монхе.

Музикалният му опит му помага и на театралната сцена. Той участва в мюзикъли по класически бродвейски заглавия като „Момчета и кукли“, „Кралят и аз“ и „Красавицата и Звяра“. По-късно развива и продуцентска дейност, включително чрез собствена компания, насочена към телевизионни и филмови проекти.

В разговор с „Диарио Либре“ Риос посочва, че е бил водещ актьор в повече от 30 сериала в рамките на 35-годишната си международна кариера. По думите му тези продукции са достигали до над 180 държави и са били превеждани на повече от 30 езика. През юли 2026 г. той отново се среща с Корайма Торес – екранната му партньорка от „Касандра“ – на събитие в Дубай, където двамата са отличени за хуманитарната си дейност.

Източници: diariolibre.com, peopleenespanol.com, eluniverso.com