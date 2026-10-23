Принц Уилям направи изненадваща поява в шоуто на Греъм Нортън (СНИМКИ)

Принцът на Уелс Уилям изненада публиката на „Шоуто на Греъм Нортън“, след като се присъедини неочаквано към Кейт Бланшет, Робърт Ъруин и Хана Уодингам. Появата му беше част от специален епизод, посветен на наградата „Ъртшот“, и предизвика възгласи от зрителите в студиото. Епизодът беше излъчен по Би Би Си Уан в петък вечерта.

Разговорът беше насочен към създаването и развитието на наградата, която Уилям основава през 2020 г. Инициативата е вдъхновена от американския проект „Муншот“, свързан с програмата за изпращане на човек на Луната. Целта на „Ъртшот“ е да открива и подкрепя решения на едни от най-сериозните екологични проблеми.

Отличието има пет направления: защита и възстановяване на природата, чист въздух, възстановяване на океаните, свят без отпадъци и борба с климатичните промени. Победителят във всяка категория получава 1 милион британски лири.

В предаването беше обсъдена необходимостта от съчетаване на оптимизъм и спешност при действията срещу климатичните промени. Наградата е създадена, за да „празнува и разширява решенията, които ще възстановят планетата“, се посочва в представянето на инициативата.

Уилям е поел ангажимент да подкрепя проекта до 2030 г. Победителите за 2026 г. ще бъдат обявени на церемония в Мумбай през ноември.

Разговорът излезе и извън екологичната тематика. Принцът говори за дългогодишната си подкрепа към „Астън Вила“ и за интереса си към филмите на Кристофър Нолан.

Сред гостите беше и Кейт Бланшет, която е член на съвета на „Ъртшот“. Робърт Ъруин е посланик на инициативата, а Хана Уодингам беше водеща на церемонията през 2023 г. Певицата Джорджа Смит изпълни песента „Денсинг“ на живо, преди да се присъедини към разговора.

Церемонията през 2025 г. се проведе в Рио де Жанейро. Сред отличените тогава беше „Седмицата на модата в Лагос“ заради изискванията към дизайнерите да доказват ангажимента си към устойчивото развитие. Тогава Уилям определи победителите като „доказателство, че напредъкът е възможен“.