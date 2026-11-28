Кейт Мидълтън не успява да сдържи сълзите си, когато на върха на третата планина от National Three Peaks Challenge чува гласовете на трите си деца. Емоционалният момент е заснет за документалния филм „Heal“, който проследява възстановяването на принцесата на Уелс след лечението ѝ от рак.

Аудиосъобщенията са записани предварително от принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Джеймс Мидълтън, който придружава сестра си в предизвикателството, ги пуска след изкачването на третия и последен връх. По думите му записите са му били изпратени от принц Уилям.

„Здравей, мамо, много те обичам и се надявам да се справиш добре с изкачването“, казва осемгодишният Луи. Той допълва, че винаги ще бъде в сърцето ѝ и ще я следва по време на изкачването.

Принц Джордж насърчава майка си да „продължава“, като ѝ казва, че всички мислят за нея и че изглежда много силна. В посланието си 13-годишният принц споменава, че следи местоположението ѝ по време на прехода.

„Здравей, мамо, много те обичам. Всички сме толкова горди с теб заради разходката и предизвикателствата, които поемаш“, казва 11-годишната Шарлот. Тя пожелава на майка си успех и обещава да я подкрепя.

„Това е за децата“

След като избърсва сълзите си, Кейт Мидълтън казва, че децата са ѝ помогнали да премине през най-трудния период. „Те ми дадоха причината да изляза от болницата. Дадоха ми причината да завърша това предизвикателство и да се прибера у дома“, споделя тя във филма.

Принцесата добавя към брат си: „Това е много внимателно от тяхна страна. Благодаря ти. Това е за децата.“ След края на изкачването Кейт е посрещната от принц Уилям и трите им деца, както и от родителите си Карол и Майкъл Мидълтън.

Кейт и Джеймс Мидълтън започват предизвикателството на 27 юни 2026 г. с Бен Невис в Шотландия. На следващия ден принцесата изкачва Скафел Пайк в Англия и Ър Уидфа, познат и като Сноудън, в Уелс. Дворцовият протокол потвърждава, че тя е завършила маршрута в подкрепа на благотворителната организация на Royal Marsden.

Битката с рака

Кейт Мидълтън обяви диагнозата си през март 2024 г., след като по-рано същата година претърпя коремна операция. През септември тя съобщи, че е приключила химиотерапията, а през януари 2025 г. обяви, че е в ремисия.

В „Heal“ принцесата говори и за последиците от заболяването. „Ракът те променя. Променя тялото ти, променя те физически“, казва тя. По думите ѝ диагнозата променя човека и на много по-дълбоко ниво.

Филмът е режисиран от Бенджи Джаксън. Премиерата му във Великобритания е насрочена за 29 ноември, а американската телевизионна премиера по NBC е на 30 ноември. От 1 декември продукцията ще може да се гледа и в стрийминг платформата Peacock. Associated Press описва филма като личен разказ за живота на Кейт след диагнозата и за опита ѝ да намери надежда и смисъл по време на възстановяването.