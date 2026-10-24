Тита намери сродната си душа, с която мечтае за дете

След няколко години, в които е избирала да бъде сама и да се съсредоточи върху кариерата си, Тита призна, че отново е влюбена. Певицата заяви, че е намерила човека, с когото иска да сподели живота си, а семейството вече заема важно място в плановете ѝ.

Откровенията си тя направи в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV. Тита разказа, че с настоящия си партньор се запознали на вечеря в дома на общ приятел, който има четири деца. Мъжът, който прекарва голяма част от времето си извън България, трябвало да замине още предишната вечер, но в крайна сметка останал.

За певицата това не било обикновено съвпадение. Тя твърди, че още при първата среща е усетила специална връзка между тях.

„Още от първата ни среща разбрах, че той е моята сродна душа“, споделя Тита.

По думите ѝ новият ѝ партньор, чиято самоличност тя пази в тайна, я кара да се чувства спокойна, усмихната и свободна да бъде себе си. Той се гордее с нея и не е свързан със света на шоубизнеса. Певицата смята, че взаимното уважение е една от основите на връзката им. И двамата са изградили живота си самостоятелно, без да разчитат на чужда помощ.

Певицата призна, че през последните години съзнателно е избирала да няма връзка. Не искала да бъде с някого само за да не е сама, защото усещала, че подходящият човек все още не е част от живота ѝ.

„Знаех си, че моят човек не е тук. Усещах, че е някъде далече, и така и стана“, разказва тя.

Тита признава, че периодът не е бил лесен. В около 90% от времето се чувствала самотна, а прибирането след участие понякога било особено тежко заради тишината вкъщи.

„Беше ми тежко да се прибирам след участие и да съм сама между четири стени. Дори нямаше с кого да се скарам“, казва певицата.

Днес тя не съжалява, че е изчакала. Тита вече е готова да мечтае и за дете, макар да оставя бъдещето на съдбата. Извън сцената Христина, както е истинското ѝ име, предпочита спокойствието на дома, готвенето и създаването на уют.

В разговора Тита коментира и професионалната си раздяла с Криско. По думите ѝ двамата имали различия в характерите и в представите си за развитието на музикалната ѝ кариера. Несъответствията довели до решението всеки да продължи по своя път.

Сега фокусът на певицата е насочен към личното щастие, любовта и мечтата за семейство.