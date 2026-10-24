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Тита намери сродната си душа, с която мечтае за дете
  Тема: Известни личности

Тита намери сродната си душа, с която мечтае за дете

24 Октомври, 2026 09:51 1 125 11

  • тита-
  • любов-
  • семейство-
  • дете-
  • криско

Певицата разказа за новата си връзка, годините на самота и раздялата си с Криско

Тита намери сродната си душа, с която мечтае за дете - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След няколко години, в които е избирала да бъде сама и да се съсредоточи върху кариерата си, Тита призна, че отново е влюбена. Певицата заяви, че е намерила човека, с когото иска да сподели живота си, а семейството вече заема важно място в плановете ѝ.

Откровенията си тя направи в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV. Тита разказа, че с настоящия си партньор се запознали на вечеря в дома на общ приятел, който има четири деца. Мъжът, който прекарва голяма част от времето си извън България, трябвало да замине още предишната вечер, но в крайна сметка останал.

За певицата това не било обикновено съвпадение. Тя твърди, че още при първата среща е усетила специална връзка между тях.

„Още от първата ни среща разбрах, че той е моята сродна душа“, споделя Тита.

По думите ѝ новият ѝ партньор, чиято самоличност тя пази в тайна, я кара да се чувства спокойна, усмихната и свободна да бъде себе си. Той се гордее с нея и не е свързан със света на шоубизнеса. Певицата смята, че взаимното уважение е една от основите на връзката им. И двамата са изградили живота си самостоятелно, без да разчитат на чужда помощ.

Певицата призна, че през последните години съзнателно е избирала да няма връзка. Не искала да бъде с някого само за да не е сама, защото усещала, че подходящият човек все още не е част от живота ѝ.

„Знаех си, че моят човек не е тук. Усещах, че е някъде далече, и така и стана“, разказва тя.

Тита признава, че периодът не е бил лесен. В около 90% от времето се чувствала самотна, а прибирането след участие понякога било особено тежко заради тишината вкъщи.

„Беше ми тежко да се прибирам след участие и да съм сама между четири стени. Дори нямаше с кого да се скарам“, казва певицата.

Днес тя не съжалява, че е изчакала. Тита вече е готова да мечтае и за дете, макар да оставя бъдещето на съдбата. Извън сцената Христина, както е истинското ѝ име, предпочита спокойствието на дома, готвенето и създаването на уют.

В разговора Тита коментира и професионалната си раздяла с Криско. По думите ѝ двамата имали различия в характерите и в представите си за развитието на музикалната ѝ кариера. Несъответствията довели до решението всеки да продължи по своя път.

Сега фокусът на певицата е насочен към личното щастие, любовта и мечтата за семейство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мимиш

    11 1 Отговор
    изобюо не ме вълнува

    09:55 24.10.2026

  • 2 Сидни Суини ръкоделие 👋

    11 0 Отговор
    Що го крие, грозен ли е? 🤔

    Запознали се от обща компания - е това е! Само изпитани старомодни начини работят - обща компания, в работата. Защо не си е намерила мъж в чалготеките, барове, тиндър!?

    09:56 24.10.2026

  • 3 Ама

    8 1 Отговор
    Аз пък не искам! Уморих се от жените с техните искания.

    09:58 24.10.2026

  • 4 Друг мъж

    9 0 Отговор
    Тя хубаво си мечтае, но тоя човек си мечтае само да направи още една резка на колана и после да изчезне. Гарантирам 100%.

    10:00 24.10.2026

  • 5 Гост

    6 0 Отговор
    Следващият и той ще е сродна душа, следващия също, следващия, следващия и така....

    10:05 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 007 лиценз ту кил

    12 0 Отговор
    Името Тита от tits ли идва?

    Коментиран от #11

    10:09 24.10.2026

  • 8 Истината

    2 0 Отговор
    албанец или грък, често пътувал до родното си село ............

    10:17 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мара

    0 0 Отговор
    Дълбоката или Мара Чалгата? Или и детей?😄

    10:30 24.10.2026

  • 11 Роджър Мур 007

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "007 лиценз ту кил":

    Да 🤭🤫

    10:39 24.10.2026