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Андреа показа изпепеляваща фигура от луксозна яхта (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Андреа показа изпепеляваща фигура от луксозна яхта (СНИМКА)

24 Октомври, 2026 10:28 803 3

  • андреа-
  • кубрат пулев-
  • луксозна яхта-
  • бански-
  • инстаграм

Певицата сподели снимка по бански, която предизвика реакции сред близо 600 000 нейни последователи в Instagram

Андреа показа изпепеляваща фигура от луксозна яхта (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Макар Октомври да свършва скоро, Андреа напомни за лятото с нов кадър от луксозна яхта. Певицата сподели изкусителна снимка по бански в социалните мрежи, а публикацията бързо привлече внимание сред нейните близо 600 000 последователи в Instagram.

Андреа не издава къде е направена снимката, нито кога, но лазурното море зад гърба ѝ говори, че се е насладила на някоя екзотична дестинация скоро. Все пак ако съдим по предходните ѝ включвания в мрежата, можем да предположим, че кадърът е от скорошното ѝ пътуване до Малта, от където тя сподели и други красиви пейзажи.

Фолк звездата продължава участията си, като малко след морския кадър публикува и видео от изява, към което написа, че публиката ѝ е най-важното ѝ нещо.


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  • 1 Искра

    5 0 Отговор
    Гледайте новия филм в ютуб казва се "бети кахъра с посланика на уганда на почивка" 🥳🤭😅🤣🍾🍾

    10:34 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Моята

    2 1 Отговор
    Любима е много по изящна!

    10:43 24.10.2026