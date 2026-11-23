Бритни Спиърс поднесе неочаквано извинение на семейството си след години на публични конфликти, но по-късно изтри посланието от Instagram. В публикацията певицата съжали, че е повдигала стари проблеми, без да разговаря лично с близките си.

„Много съжалявам, че повдигнах минали проблеми“, написа Спиърс. Тя добави, че го е направила, защото е почувствала нужда да защити сърцето си.

„Упорството ми е детинско и неудобно“, написа Бритни Спиърс.

Певицата заяви още, че е „благословена да има толкова красиво семейство“ и че ѝ липсва „като луда“. В текста тя призна, че е човешко да има мисли за миналото, но подчерта, че никога не е обсъждала тези теми с роднините си лице в лице.

Извинението дойде след нови обвинения

Посланието беше публикувано дни след друга остра позиция на Спиърс, в която тя написа, че ще си намери ново семейство. Тогава певицата отправи обвинения към сестра си Джейми Лин Спиърс и към бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

Според британския вестник „Индипендънт“ в предишната публикация Спиърс е твърдяла, че сестра ѝ не ѝ е позволила да прегръща племенницата си по време на посещение в Луизиана през пандемията от COVID-19. Тя е отправила и оплакване към Федърлайн, който е баща на двамата ѝ синове.

Новото извинение не посочва конкретен член на семейството и не съдържа съобщение за потвърдено помирение. Не е съобщено и за публична реакция от Джейми Лин Спиърс, Джейми Спиърс, Лин Спиърс или Кевин Федърлайн.

Семейният конфликт продължава от години

Отношенията на Бритни Спиърс с близките ѝ останаха в центъра на общественото внимание след съдебното попечителство, под което тя беше поставена през 2008 г. То беше контролирано основно от баща ѝ Джейми Спиърс и прекратено през 2021 г.

След края на попечителството певицата многократно говори публично за преживяното и за отношенията си със семейството. Последното ѝ послание показва промяна в тона, но само по себе си не потвърждава, че е започнал процес на възстановяване на отношенията.

Източници: the-independent.com, apnews.com