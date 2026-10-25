Армения спечели „Детската Евровизия“ 2026. Наре триумфира с песента „BOO!“, с което донесе на страната третата ѝ победа в конкурса.

На второ място се класира Лукас Паулано от Испания с песента „Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)“. Третата позиция зае представителят на Франция Алек с изпълнението „Comment Tu Vas?“.

Франция беше начело при гласовете на журито, но Армения спечели вота на публиката. Крайният победител беше определен чрез съчетаване на двата вида гласове. В тазгодишното издание участваха представители на 16 държави.

Конкурсът се проведе в Малта

Домакин на „Детската Евровизия“ беше град Та Кали в Малта. Събитието се състоя след отказа на Франция да организира конкурса през 2026 г. Решението беше обявено от френския телевизионен оператор France Télévisions на 18 декември 2025 г.

Франция спечели четири издания на конкурса – през 2020, 2022, 2023 и 2025 г. Това беше вторият случай в рамките на три години, в който страната се отказва от домакинството след своя победа.

DARA представи България в Малта

Специален гост на музикалното събитие беше българската певица DARA. Тя изпълни песента „Бангаранга“, с която представи България на „Евровизия“ 2026, проведена през май във Виена.

DARA сподели началото на изпълнението с Лу Дельоз – победителката в миналогодишното издание на конкурса за млади таланти. Появата на българската певица беше част от програмата в паузата на състезанието.

България остана извън тазгодишното издание

България не участва в конкурса през 2026 г. Най-доброто класиране на страната е второто място на Крисия, Хасан и Ибрахим през 2014 г. с песента „Планетата на децата“. Година по-късно София беше домакин на състезанието.

„Детската Евровизия“ е музикален конкурс за деца, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия. След победата на Армения предстои да бъде определено домакинството на следващото издание, тъй като спечелилата страна не е задължена автоматично да организира конкурса.

Източници: nova.bg