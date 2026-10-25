Новини
Любопитно »
Армения спечели „Детската Евровизия“ 2026

Армения спечели „Детската Евровизия“ 2026

25 Октомври, 2026 05:31, обновена 25 Октомври, 2026 05:33 581 3

  • детска евровизия-
  • армения-
  • наре-
  • дара-
  • малта

Наре триумфира с песента „BOO!“ в конкурса, проведен в Малта. Франция спечели вота на журито, а Армения – на публиката

Армения спечели „Детската Евровизия“ 2026 - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Армения спечели „Детската Евровизия“ 2026. Наре триумфира с песента „BOO!“, с което донесе на страната третата ѝ победа в конкурса.

На второ място се класира Лукас Паулано от Испания с песента „Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)“. Третата позиция зае представителят на Франция Алек с изпълнението „Comment Tu Vas?“.

Франция беше начело при гласовете на журито, но Армения спечели вота на публиката. Крайният победител беше определен чрез съчетаване на двата вида гласове. В тазгодишното издание участваха представители на 16 държави.

Конкурсът се проведе в Малта

Домакин на „Детската Евровизия“ беше град Та Кали в Малта. Събитието се състоя след отказа на Франция да организира конкурса през 2026 г. Решението беше обявено от френския телевизионен оператор France Télévisions на 18 декември 2025 г.

Франция спечели четири издания на конкурса – през 2020, 2022, 2023 и 2025 г. Това беше вторият случай в рамките на три години, в който страната се отказва от домакинството след своя победа.

DARA представи България в Малта

Специален гост на музикалното събитие беше българската певица DARA. Тя изпълни песента „Бангаранга“, с която представи България на „Евровизия“ 2026, проведена през май във Виена.

DARA сподели началото на изпълнението с Лу Дельоз – победителката в миналогодишното издание на конкурса за млади таланти. Появата на българската певица беше част от програмата в паузата на състезанието.

България остана извън тазгодишното издание

България не участва в конкурса през 2026 г. Най-доброто класиране на страната е второто място на Крисия, Хасан и Ибрахим през 2014 г. с песента „Планетата на децата“. Година по-късно София беше домакин на състезанието.

„Детската Евровизия“ е музикален конкурс за деца, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия. След победата на Армения предстои да бъде определено домакинството на следващото издание, тъй като спечелилата страна не е задължена автоматично да организира конкурса.

Източници: nova.bg


Малта
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еее, що така

    2 0 Отговор
    "..България остана извън тазгодишното издание..?"
    Ако бяхме участвали с песента: " Боо банга, рикша ранга" щяхме и тука да спечелим!!! Гууулем пропуск бате!

    05:51 25.10.2026

  • 2 България участва ли

    2 0 Отговор
    Искам да Ви кажа, че с тая Бангаранга ни се подиграва цял свят.

    05:56 25.10.2026

  • 3 гост

    1 1 Отговор
    Браво на Армения.

    06:09 25.10.2026