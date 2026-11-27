Зад големите сцени и отличията често стоят родителски тревоги, за които публиката не вижда нищо. Майката на Дара – Катя Ганева, разказа в предаването „На кафе“ как в началото се е страхувала, че дъщеря ѝ може да бъде разочарована по пътя към мечтите си.

Ганева прие от името на Дара отличието „Жена на годината“ на списание „Glamour“. Поводът я върна към първите години, когато амбициите на певицата ѝ звучали прекалено смело и дори налудничаво.

„Страхувах се да не разбият нейните мечти“, сподели Катя Ганева.

По думите ѝ притеснението не било свързано с това, че Дара мечтае за известност, а с възможността реалността да се окаже по-трудна от очакваното. Гордата майка сравни детските представи за блясък и успех с живота, в който неизбежно има и разочарования.

С времето майката на певицата се научила да оставя страховете си настрана и да подкрепя избора на дъщеря си. Тя заяви, че Дара винаги ще има човек зад гърба си, дори когато допусне грешка или преживее неуспех.

„Аз всъщност съм ѝ казала, че винаги съм зад нея и винаги ще я подкрепям“, каза още Катя Ганева в ефира на „На кафе“.

Дара, чието име е Дарина Йотова, започва да се занимава с народно пеене на седем години. Широката публика я опознава през 2015 г., когато участва в българския „X Factor“ и завършва на трето място.

Година по-късно тя представя дебютния си сингъл „К’во не чу“, който поставя началото на професионалната ѝ поп кариера. По-късно Дара става ментор в „Гласът на България“, а през 2026 г. достига най-големия международен успех в кариерата си.

През май певицата спечели „Евровизия“ с песента „Bangaranga“ и донесе първата победа на България в конкурса. Изпълнението ѝ събра 516 точки, а страната ни получи правото да бъде домакин на следващото издание през 2027 г.