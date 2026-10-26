Съдят Крис Браун за побой и нападение с бутилка в лондонски нощен клуб

Американската R&B звезда Крис Браун се яви в лондонски съд в понеделник, 26 октомври, за да чуе присъдата си за участие в сбиване в нощен клуб в Мейфеър през 2023 г. 37-годишният носител на две награди „Грами“ се призна за виновен през юли по обвинение в affray, престъпление по британското законодателство, свързано с използване или заплаха за използване на незаконно насилие.

Случаят е свързан с инцидент в клуб Tape London в ранните часове на 19 февруари 2023 г. Според британската прокуратура Браун се приближил до музикалния продуцент Ейбрахам Диау и го ударил два пъти по главата със стъклена бутилка. Впоследствие към нападението се присъединил вокалният педагог и приятел на певеца Омололу Акинлолу. Диау е бил откаран в болница с наранявания на главата и коляното.

Прокуратурата определя нападението като непровокирано и посочва, че случилото се е заснето от охранителните камери в пълния с посетители клуб.

Крис Браун първоначално отричаше по-тежките обвинения срещу него. След като през юли той и Акинлолу се признаха за виновни по обвинението за участие в сбиването, прокуратурата не продължи с останалите обвинения срещу певеца, сред които опит за причиняване на тежка телесна повреда, нападение с причиняване на телесна повреда и притежание на бутилката като оръжие.

Обвинението, по което бившият партньор на Риана призна вина, предвижда максимално наказание от три години затвор, но това не означава, че съдът задължително ще наложи ефективна присъда. Британското законодателство допуска и условно изпълнение на евентуално наказание лишаване от свобода.

След случилото се Крис Браун напуска Великобритания. Той е арестуван на 15 май 2025 г. в хотел в Манчестър, след като се връща в страната за концерт. Първоначално съдът отказва да го освободи, което поставя под въпрос планираното му световно турне Breezy Bowl XX. Впоследствие певецът е пуснат под гаранция срещу обезпечение от 5 милиона британски лири, което му позволява да продължи концертите си в Европа и Северна Америка.

Делото идва в момент, когато Крис Браун продължава да бъде едно от най-комерсиално успешните имена в съвременния R&B. Певецът пробива още като тийнейджър през 2005 г. с хита Run It! и през следващите две десетилетия изгражда кариера с десетки международни хитове.

Той печели първата си награда „Грами“ за най-добър R&B албум с F.A.M.E. през 2012 г., а не през 2011 г., както понякога се посочва заради годината на издаване на албума. Второто му отличие в същата категория идва през 2025 г. за 11:11 (Deluxe).

Съдебният случай в Лондон е поредният в дългата история на проблеми на Браун със закона. Най-известният остава нападението над тогавашната му приятелка Риана през 2009 г., за което той се признава за виновен в САЩ и получава пробация, общественополезен труд и задължително консултиране във връзка с домашно насилие.

През 2019 г. Крис Браун беше задържан и разпитан в Париж след обвинение в изнасилване, но впоследствие беше освободен, без тогава да му бъдат повдигнати обвинения.

Сега вниманието отново е насочено към съдебната зала. В понеделник сутринта почитатели на Крис Браун се събраха пред Кралския съд в Съдърк, докато певецът пристигна с тъмни очила и покрито лице. Заедно с него присъдата си трябва да чуе и 40-годишният Омололу Акинлолу.