Масов бой избухна сред публиката по време на концерта на Кристина Агилера в Лима, Перу. Инцидентът е станал на 21 ноември на Националния стадион, докато певицата изпълнявала хита си „Beautiful“ в рамките на Sound Music Fest: Golden Years Edition.
Кадри от събитието показват мъж, който нанася удар, след което най-малко трима души се намесват, за да го спрат. Групата го поваля на земята, а зрителите около тях се отдръпват и образуват свободно пространство в сектора пред сцената.
В края на видеото човек с окървавено лице е отведен от мястото на конфликта. Записът не показва как е започнал спорът и не позволява да се установи какви са последиците за участниците. Не е съобщено и за потвърдени тежки наранявания.
Мексиканският вестник „Ел Ориенте“ съобщава, че във видеото се виждат няколко мъже, които си разменят удари, докато други зрители се опитват да ги разтърват. Изданието посочва, че причината за сбиването не е потвърдена и няма данни Кристина Агилера да е забелязала случилото се.
Според TMZ местният промоутър е бил потърсен за коментар, но не е отговорил. Няма публична информация за задържани, официално разследване или предприети мерки от организаторите.
Сцената привлече внимание заради контраста между агресията в публиката и посланието на „Beautiful“ — песен от 2002 г., свързвана със самооценката и приемането на различията. Концертът в Лима беше първото участие на Кристина Агилера в Перу.
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