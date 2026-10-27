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Парис Хилтън и семейството ѝ като герои от „Красавицата и Звяра“ за Хелоуин (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Парис Хилтън и семейството ѝ като герои от „Красавицата и Звяра“ за Хелоуин (СНИМКИ)

27 Октомври, 2026 06:09 669 3

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  • известни личности

Хилтън е в ролята на Бел, а съпругът ѝ Картър Ройм се преобрази в Звяра

Парис Хилтън и семейството ѝ като герои от „Красавицата и Звяра“ за Хелоуин (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Парис Хилтън превърна семейната снимка за Хелоуин в сцена от „Красавицата и Звяра“. Тя се появи като Бел, съпругът ѝ Картър Ройм влезе в ролята на Звяра, а двете им деца допълниха приказната композиция като Люмиер и госпожа Потс.

45-годишната Хилтън е с емблематичната жълта рокля на Бел, украсена с червени рози. Тоалетът е изработен по поръчка от дизайнерката Данюл Браун. Картър Ройм е с пълен костюм на Звяра, включително маска, пухкави ръкавици и син костюм, вдъхновен от героя от анимационната класика.

Децата влизат в ролите на Люмиер и госпожа Потс

Синът на двойката Финикс е на 3 години и е облечен като Люмиер – свещника, един от най-разпознаваемите герои в историята. Дъщеря им Лондон, която е на 2 години, е в костюм на госпожа Потс – чайника от замъка.

„Животът ми е приказка, а магията никога не свършва“, написа Хилтън към снимките. Семейството отглежда двете деца, които са родени чрез сурогатно майчинство.


Семейни моменти и извън празника

Това не е първият път през 2026 г., в който Хилтън споделя моменти от ежедневието на децата си. През април тя показа кадри от Великден, на които Финикс и Лондон търсят великденското зайче, разглеждат подаръчни кошници и опитват сладки лакомства.

Същия месец двете деца караха ски за първи път в Йелоустоун. Хилтън публикува видео от преживяването и написа, че се гордее с тях.

В интервю за PEOPLE през февруари, посветено на документалния ѝ филм „Безкрайна икона: Визуални мемоари“, Хилтън говори и за живота си като майка. „Бебетата ми дават енергия“, каза тя, описвайки времето с тях като източник на радост и сили.

Източник: people.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Да се радват децата. Класика е филм със Жан Маре от петдесетте години на миналия век.

    07:11 27.10.2026

  • 3 ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Пушкин има едно стихотворение, в което се пита: "А къде е красавицата?"
    Даже и многото пари не могат да я направят такава...

    07:16 27.10.2026