„Maxxing“ е дума на 2026 г. - да извлечем максимума от живота

В стремежа си да направят всичко „на максимум“ потребителите на социалните мрежи създадоха дума, която вече има собствен живот. Dictionary.com избра интернет жаргона „maxxing“ за дума на 2026 г. Терминът описва опита да се постигнат най-добрите възможни резултати или да се оптимизира даден аспект от живота.

„Maxxing“ може да се използва самостоятелно, но и като наставка към други думи. Така се появяват понятия като „looksmaxxing“ за подобряване на външния вид, „sleepmaxxing“ за оптимизиране на съня и „tokenmaxxing“ за възможно най-интензивно използване на инструменти с изкуствен интелект. Според Dictionary.com изборът е направен след анализ на търсенията в интернет, социалните мрежи, новинарските публикации и културното значение на думите.

От кредитните карти до социалните мрежи

Съвременната употреба на „maxxing“ е свързана с английските „maximum“, „maximize“ и „maximizing“. По-ранни форми се срещат в израза „maxing out a credit card“, който означава достигане на кредитния лимит, както и в езика на видеоигрите.

През 2010-те години терминът се разпространява чрез „looksmaxxing“ в онлайн общности на маносферата и инселите. Първоначално той обозначава опити за максимално подобряване на физическата привлекателност чрез фитнес, грижа за външния вид и различни процедури. Впоследствие думата излиза извън тези среди и започва да се използва в по-широк контекст — включително за хранене, работа, свободно време и лични навици.

„Hardmaxxing“ се отнася до крайни подходи като строги диети, пластични операции и дори опасни опити за промяна на формата на лицевите кости. „Softmaxxing“ обхваща по-умерени промени, например нова прическа или грижа за външния вид. „Jestermaxxing“ описва използването на хумор за социално приемане, а „sleepmaxxing“ — стремежа към по-дълъг и по-качествен сън.

„Maxxing е езиковото проявление на култура, която все повече се съсредоточава върху извличането на максимума от всичко“, заяви Стив Джонсън, директор на отдела по лексикография в Dictionary Media Group към IXL Learning.

„Каквото и да правим, искаме да стигнем още по-далеч“, посочи Джонсън.

По думите му терминът се използва едновременно сериозно, преувеличено и иронично. Като примери той посочва хора, които „proteinmaxxing“ с белтъчини закуската си, използват максимално изкуствения интелект в работата или превръщат спокойната петъчна вечер у дома в „cozymaxxing“.

Финалистите за думата на годината

Сред останалите претенденти на Dictionary.com са „Affordability“ — достъпност на цените, „Data center“ — център за данни, „Odyssey“ — одисея, и „Unc“. Последната дума е съкращение от „uncle“ и се използва от поколенията Z и Алфа за по-възрастен човек, който е възприеман като неразбиращ новите тенденции или като лишен от стил.

През 2025 г. Dictionary.com избра „6-7“ за дума на годината. Новият избор показва как интернет жаргонът продължава да навлиза в по-широкия публичен език, като едновременно описва манията по самоусъвършенстването и позволява тя да бъде осмивана.