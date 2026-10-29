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Меди е в болница и отмени свои участия: „Ще се видим скоро.“
  Тема: Известни личности

Меди е в болница и отмени свои участия: „Ще се видим скоро.“

29 Октомври, 2026 06:52 1 129 3

  • меди-
  • попфолк-
  • отменени участия-
  • възстановяване

Певецът увери феновете си, че е добре, но му е необходимо време за възстановяване

Меди е в болница и отмени свои участия: „Ще се видим скоро.“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди е попаднал в болнично заведение и е отменил някои от предварително уговорените си участия. Певецът увери почитателите си, че е добре, но уточни, че трябва да обърне внимание на здравето си и да отдели време за възстановяване.

Причината за болничното лечение и конкретното му състояние не са посочени. Не е обявено и кога Меди ще се върне към участията си.

„Добре съм!“, написа певецът в обръщение към хората, които през последните дни са го питали защо е отменил част от ангажиментите си. Той се извини на тези, които са очаквали да се видят с него, и благодари за разбирането им.

В края на посланието си Меди остави кратко уверение към феновете: „Ще се видим скоро.“

Меди е в болница и отмени свои участия: „Ще се видим скоро.“
Снимка: Инстаграм

Източник: plovdiv24.bg


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  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Фентанил

    06:54 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.