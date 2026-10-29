Дженифър Лопес отрече конфликт с режисьора Робърт Земекис

Дженифър Лопес отрече да е в конфликт с режисьора Робърт Земекис заради монтажа на предстоящия трилър на Netflix The Last Mrs. Parrish. В съвместно изявление актрисата, режисьорът и стрийминг платформата определиха публикациите за разногласия като „категорично неверни“.

„Всяко твърдение, че създателите на филма не работят в единство, е лишено от основание“, се казва в изявлението, разпространено чрез Page Six Hollywood.

Откъде тръгнаха твърденията

Повод за реакцията стана публикация на Page Six Hollywood, според която Лопес и Земекис имат различни виждания за финалната версия на филма. Неназован източник твърди, че актрисата е направила собствен монтаж, след като версията на режисьора била приета зле на тестови прожекции.

В публикацията ситуацията е сравнена с конфликта около филма Нито дума между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони. Твърденията обаче не са представени като потвърдени от независим източник.

Netflix отхвърли информацията за негативна реакция от публиката. От платформата заявиха, че филмът е бил приет добре, „особено от почитателите на Дженифър“.

Филмът се очаква през 2027 г.

Според публикацията Лопес и Земекис са работили заедно по монтажа през предходната седмица и планират нова среща, на която да обсъдят следващите стъпки. Лопес е едновременно изпълнителен продуцент и една от звездите в продукцията.

The Last Mrs. Parrish е екранизация на едноименния роман от 2017 г. на Лин и Валери Константин, издаден под псевдонима Лив Константин. Историята проследява измамница, която се опитва да се сближи със заможно семейство, да съблазни съпруга и да заеме мястото на съпругата. Планът ѝ се усложнява, когато разбира, че зад привидно идеалния брак се крият мрачни тайни.

В актьорския състав са Изабел Мей, Николай Костър-Валдау, Пиърсън Фоде, Деби Мейзар и Денис О'Хеър. Сценарият е написан от Андреа Берлоф и Джон Гатинс, а режисьор е Робърт Земекис, познат с филми като Завръщане в бъдещето, Форест Гъмп и Корабокрушенецът.

Премиерата е планирана за 2027 г., но Netflix все още не е обявил точна дата. Според Us Weekly бюджетът на продукцията е около 100 милиона долара.

Източници: usmagazine.com, comingsoon.net, tribune.com.pk