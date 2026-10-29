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Йозеф Гьобелс: фразите зад нацистката пропаганда
  Тема: Известни личности

Йозеф Гьобелс: фразите зад нацистката пропаганда

29 Октомври, 2026 12:00 1 093 20

  • йозеф гьобелс-
  • нацистка пропаганда-
  • тотална война-
  • адолф хитлер-
  • втора световна война

Роденият на 29 октомври 1897 г. министър на пропагандата превръща политическата реч в оръжие. Една от най-популярните фрази, приписвани на него, обаче няма надеждно доказан източник

Йозеф Гьобелс: фразите зад нацистката пропаганда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 18 февруари 1943 г. берлинската спортна палата е препълнена. Германия току-що е понесла тежкото поражение при Сталинград, а министърът на пропагандата Йозеф Гьобелс излиза пред внимателно подбрана публика, за да поиска още по-пълна мобилизация на обществото. В най-известната си реч той пита: „Искате ли тотална война?“ Отговорът на залата е режисиран като политически спектакъл, но фразата остава един от най-разпознаваемите лозунги на нацисткия режим.

Гьобелс е роден на 29 октомври 1897 г. в Райдт, в Рейнската област. Получава докторска степен по германска литература в Хайделбергския университет, преди да се присъедини към Националсоциалистическата германска работническа партия. През 1933 г. Адолф Хитлер го назначава за министър на пропагандата и общественото просвещение. От тази позиция Гьобелс упражнява контрол върху печата, радиото, киното, театъра и културния живот.

Доказаните думи

В реч пред партийния конгрес в Нюрнберг през 1934 г. Гьобелс определя пропагандата като „средство за постигане на цел“. Той я описва не като самоцел, а като инструмент, който трябва да подготвя хората психологически за решенията на властта. Според него пропагандата може да направи „непопулярното популярно“ и да осигури подкрепа за действията на правителството.

Тези думи не са абстрактна теория. При управлението на нацистите пропагандата е използвана за разпространяване на антисемитизъм, за оправдаване на преследването на евреи и за представяне на войната като борба за оцеляване. Мемориалният музей на Холокоста в Съединените щати посочва, че посланията на Гьобелс са част от радикализацията на расовата политика, довела до систематичното масово убийство на европейските евреи.

Фразата, която не е негова

Най-често цитираното изречение, свързвано с Гьобелс, гласи: „Ако кажеш една достатъчно голяма лъжа и я повтаряш достатъчно често, хората ще повярват.“ Историческите архиви обаче не откриват надежден първоизточник за тази точна формулировка. Тя е популярна в интернет и в сборници с цитати, но не може да бъде представяна като доказана реплика на Гьобелс.

Съществува близък, но различен автентичен текст. В статия от 12 януари 1941 г. Гьобелс обвинява Великобритания, че следва принципа „когато човек лъже, трябва да лъже мащабно и да се придържа към лъжата“. Той приписва тази тактика на противника, вместо да я представи като собствено правило. Именно тази разлика често се губи при по-късното разпространение на цитата.

От речта към престъплението

Историята на Гьобелс показва как политическите лозунги могат да бъдат свързани с реални действия. Неговите речи не просто мобилизират публиката, а служат за оправдание на цензурата, войната и антисемитската политика. След самоубийството на Хитлер на 30 април 1945 г. Гьобелс заема поста райхсканцлер за един ден. На 1 май той и съпругата му Магда отравят шестте си деца и се самоубиват.

Затова най-известните фрази на Йозеф Гьобелс трябва да се четат не като мъдри сентенции, а като документи на пропагандата на един престъпен режим. Част от тях са автентични и добре документирани. Други, колкото и убедително да звучат, са по-късни приписвания.

Източници: pbs.org, history.com, time.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цъфтим и вързваме

    17 9 Отговор
    А тук мафията и петроханците удариха в земята гьобелсовата пропаганда !!

    Коментиран от #2, #8, #18

    12:03 29.10.2026

  • 2 Кочо

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "цъфтим и вързваме":

    Ламите им го говорят!

    Коментиран от #3

    12:04 29.10.2026

  • 3 мда

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кочо":

    От снимката си личи, че и Гьобелс е бил от индийски произход...

    12:07 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бфбж

    5 2 Отговор
    Статията е абсолютно бездарно написана и няма цитати на Гьобелс. Кой одобрява това в редакцията?

    12:09 29.10.2026

  • 6 Форвехт

    6 0 Отговор
    След края на Шеста германска армия в Сталинградската битка органът на нацистката партия „Фьолкишер Беобахтер“ заглави през февруари 1943 г.: „Битката на Шеста армия за Сталинград приключи. Те загинахме, за да живее Германия.“ С това масовата смърт на десетки хиляди войници е представена пропагандно като героичен епос.

    12:12 29.10.2026

  • 7 Емил

    3 4 Отговор
    За Англия е бил прав Гьобелс и днес пак е вярно това!!!
    "Гьобелс обвинява Великобритания, че следва принципа „когато човек лъже, трябва да лъже мащабно и да се придържа към лъжата“"

    12:14 29.10.2026

  • 8 Не подценявай вицепремиера

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "цъфтим и вързваме":

    Не подценявай вицепремиера на пропагандата Иво Христов.

    12:17 29.10.2026

  • 9 Новите Стари

    6 8 Отговор
    Гюбелс ряпа да яде пред сегашните брюкселски зелеви вълни и други.

    12:18 29.10.2026

  • 10 Сила

    5 7 Отговор
    Мунчо нема акъла на Гьобелс , ама и то горкото плаши народеца с война ....

    Коментиран от #11

    12:18 29.10.2026

  • 11 между другото

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Този не е имал акъл, а бесове, да го съветват!

    Коментиран от #12

    12:22 29.10.2026

  • 12 между другото

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "между другото":

    И Зеленчука има такива, затова се мисли за велик.😆

    Коментиран от #20

    12:22 29.10.2026

  • 13 Роднините

    0 3 Отговор
    му от ЕС са още по-стръвни пропагандатори.

    12:27 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Как всичко това ми прилича на управлението в раша в момента! Едно към едно. Аз все пак съм писал и критериите за фашизма, по които както знаете рашата отговаря на 100 процента и на тях.

    12:43 29.10.2026

  • 17 Жоржета стресираща

    2 0 Отговор
    Да де ама наистина
    Ел чапо от петрич е помилван...☝

    12:44 29.10.2026

  • 18 горките нрмци

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "цъфтим и вързваме":

    Голямата им грешка беше, че нападнаха Русия.

    12:48 29.10.2026

  • 19 каято две капки вода

    1 1 Отговор
    Хитлеровиятп министър на порпагнадата и българският свиреп комунист, червен и в червата - Иво Хростов, така да се каже - гордостта на фатмака от село Славяново, са като две капки вода! Даже нашият Гьобелс - Иво Христовия превъзхожда нацистите! Толкова е гаден, мръсен, нагъл и зъл! Нали ни плашееш, че ще отваря отново комунистическите лагери на смъртта? Добре, българи! КОЙ от вас ще гласува за "прогресивния" Гьобелс, за мерзавеца Иво? КОЙ?

    12:52 29.10.2026

  • 20 Шубето е голям страх

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "между другото":

    Ордени си събира 😆😆😆 за Страшния съд.😆

    12:53 29.10.2026