Йозеф Гьобелс: фразите зад нацистката пропаганда

На 18 февруари 1943 г. берлинската спортна палата е препълнена. Германия току-що е понесла тежкото поражение при Сталинград, а министърът на пропагандата Йозеф Гьобелс излиза пред внимателно подбрана публика, за да поиска още по-пълна мобилизация на обществото. В най-известната си реч той пита: „Искате ли тотална война?“ Отговорът на залата е режисиран като политически спектакъл, но фразата остава един от най-разпознаваемите лозунги на нацисткия режим.

Гьобелс е роден на 29 октомври 1897 г. в Райдт, в Рейнската област. Получава докторска степен по германска литература в Хайделбергския университет, преди да се присъедини към Националсоциалистическата германска работническа партия. През 1933 г. Адолф Хитлер го назначава за министър на пропагандата и общественото просвещение. От тази позиция Гьобелс упражнява контрол върху печата, радиото, киното, театъра и културния живот.

Доказаните думи

В реч пред партийния конгрес в Нюрнберг през 1934 г. Гьобелс определя пропагандата като „средство за постигане на цел“. Той я описва не като самоцел, а като инструмент, който трябва да подготвя хората психологически за решенията на властта. Според него пропагандата може да направи „непопулярното популярно“ и да осигури подкрепа за действията на правителството.

Тези думи не са абстрактна теория. При управлението на нацистите пропагандата е използвана за разпространяване на антисемитизъм, за оправдаване на преследването на евреи и за представяне на войната като борба за оцеляване. Мемориалният музей на Холокоста в Съединените щати посочва, че посланията на Гьобелс са част от радикализацията на расовата политика, довела до систематичното масово убийство на европейските евреи.

Фразата, която не е негова

Най-често цитираното изречение, свързвано с Гьобелс, гласи: „Ако кажеш една достатъчно голяма лъжа и я повтаряш достатъчно често, хората ще повярват.“ Историческите архиви обаче не откриват надежден първоизточник за тази точна формулировка. Тя е популярна в интернет и в сборници с цитати, но не може да бъде представяна като доказана реплика на Гьобелс.

Съществува близък, но различен автентичен текст. В статия от 12 януари 1941 г. Гьобелс обвинява Великобритания, че следва принципа „когато човек лъже, трябва да лъже мащабно и да се придържа към лъжата“. Той приписва тази тактика на противника, вместо да я представи като собствено правило. Именно тази разлика често се губи при по-късното разпространение на цитата.

От речта към престъплението

Историята на Гьобелс показва как политическите лозунги могат да бъдат свързани с реални действия. Неговите речи не просто мобилизират публиката, а служат за оправдание на цензурата, войната и антисемитската политика. След самоубийството на Хитлер на 30 април 1945 г. Гьобелс заема поста райхсканцлер за един ден. На 1 май той и съпругата му Магда отравят шестте си деца и се самоубиват.

Затова най-известните фрази на Йозеф Гьобелс трябва да се четат не като мъдри сентенции, а като документи на пропагандата на един престъпен режим. Част от тях са автентични и добре документирани. Други, колкото и убедително да звучат, са по-късни приписвания.

Източници: pbs.org, history.com, time.com