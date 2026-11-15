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Отвориха тайния военен бункер на Чърчил край Дувър
  Тема: Известни личности

Отвориха тайния военен бункер на Чърчил край Дувър

15 Ноември, 2026 10:34 503 2

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  • втора световна война-
  • военен бункер-
  • национален тръст

Fan Bay Plotting Room е бил командният „мозък“ на артилерийска батарея, защитавала британския бряг по време на Втората световна война

Отвориха тайния военен бункер на Чърчил край Дувър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тесен люк насред поле води към един от най-добре запазените тайни обекти от Втората световна война във Великобритания. На 13 ноември 2026 г. за посетители беше отворен Fan Bay Plotting Room – подземният команден пункт на артилерийска батарея край Дувър, скрит на около четири метра под Белите скали.

Бункерът е свързан с отбраната на Дувърския проток, където по време на войната британски оръдия са следели и обстрелвали германски кораби. Fan Bay Battery е разполагала с три 6-инчови оръдия, а подземната стая е служила като център за изчисляване на огъня и насочване на батареята.

„Мозъкът“ на артилерийската батарея

В командния пункт е работила електромеханична система за управление на огъня – първата наземна система от този тип, използваща компютър за определяне на необходимите настройки на оръдията. До 10 души са обслужвали съоръжението едновременно.

„Това беше момент като от Тутанкамон за археолог на конфликтите“, казва Джон Стюарт, ръководител на разкопките за Националния тръст, описвайки първото си влизане в обекта след преоткриването му през 2017 г.

Самата система вече не е запазена. През 1957 г. военните я разбиват на части, преди да я изнесат, за да не попадне в чужди ръце. При разкопките обаче са открити метални останки от нея, а по пода и стените са останали следи от оборудването.

Засипан и забравен за десетилетия

Fan Bay е построен през 1940-1941 г., когато Дувър се превръща в една от най-важните точки за защита на британския бряг. Френското крайбрежие се намира само на около 34 километра, а районът е подложен на постоянен германски обстрел.

След войната съоръжението е изоставено и тайно консервирано през 1957 г. По-късно входовете са запечатани, а военните постройки са засипани със земя. Обектът остава извън публичното внимание до декември 2017 г., когато археолози и доброволци от Националния тръст откриват скрития авариен люк.

Военната значимост на бункера е пазена в тайна до 1981 г. След продължителни разкопки и консервация подземната стая вече е достъпна с екскурзовод. Посетителите слизат през тесния вход с каски, а вътре могат да видят оригинални надписи, графити, стари вестници, обувки и официални съобщения, останали от времето на батареята.

Реставраторите не са пребоядисвали стените и не са възстановявали интериора по съвременен модел. Целта е посетителите да видят помещението в състоянието, в което е било открито – като запазена работна среда, а не като пресъздадена музейна декорация.

Източник: theguardian.com


Великобритания
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