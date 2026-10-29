Шакира си хвана 12 години по-младо гадже?

Колумбийската суперзвезда Шакира е в центъра на упорити слухове за нова романтична връзка. Според испанския журналист Жорди Мартин 49-годишната певица се е сближила с бившия баскетболист от НБА Серж Ибака, който е на 37 години.

Информацията беше разпространена в началото на октомври в телевизионното предаване El Gordo y La Flaca. Мартин твърди, че няколко независими източника от обкръжението на двамата са потвърдили отношенията им. По думите му човек от екипа на Шакира споделил, че певицата изглежда особено въодушевена от новото си познанство.

Спекулациите се засилиха след появата на Ибака на няколко концерта от мащабната концертна поредица на Шакира в Мадрид. Бившият баскетболист е бил сред публиката и на 25 септември, а според испански медии двамата са били забелязвани заедно и извън сцената. В социалните мрежи се появиха и техни общи снимки, които допълнително подхраниха слуховете.

Shakira recebeu os jogadores de basquete Serge Ibaka e Mamadou N'Diaye nos bastidores de seu show nesta segunda (20) e ficou parecendo uma bonequinha do lado deles. Vocês sabiam que a loba só tem 1,57m? 🐺 https://t.co/XU9BBYAdQt — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 22, 2026

Жорди Мартин твърди още, че Шакира и Ибака са пътували заедно с частен самолет от Мадрид до Париж по време на Седмицата на модата. Тази информация обаче не е потвърдена независимо, а нито певицата, нито спортистът са коментирали публично предполагаемата връзка.

Слуховете се появяват на фона на успешното световно турне Las Mujeres Ya No Lloran, с което Шакира се завърна на големите концертни сцени. През септември и октомври тя изнесе поредица от концерти в Мадрид, включително заключително шоу на 12 октомври с участието на гост-звезди като Малума, Бееле и Дани Мартин. Спектаклите бяха организирани на специално изградено концертно съоръжение с капацитет над 50 000 зрители.

Предполагаемият нов мъж до Шакира е добре познато име в световния спорт. Роденият в Бразавил, Република Конго, Серж Ибака прекарва 14 сезона в НБА, като играе за Оклахома Сити Тъндър, Орландо Меджик, Торонто Раптърс, Лос Анджелис Клипърс и Милуоки Бъкс. Най-големият му клубен успех идва през 2019 г., когато става шампион на НБА с Торонто Раптърс.

Серж Ибака е известен с впечатляващите си защитни умения и три пъти попада в идеалния защитен отбор на лигата. След като получава испанско гражданство през 2011 г., той става част от националния отбор на Испания, с който печели европейската титла същата година и сребърен медал от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. По-късно продължава кариерата си в Европа, включително с екипите на Байерн Мюнхен и Реал Мадрид.

Любопитен детайл от биографията му е, че освен с баскетбола Ибака се занимава с мода и кулинария. Той създава собствено онлайн кулинарно предаване How Hungry Are You?, в което посреща известни спортисти и знаменитости, като ги предизвиква да опитват необичайни ястия.

За Шакира евентуалната нова връзка би била поредна значителна промяна в личния ѝ живот след раздялата с бившия испански футболист Жерар Пике през 2022 г. Двамата бяха заедно повече от десетилетие и имат двама синове, Милан и Саша. След раздялата певицата се премести с децата си в Маями и насочи вниманието си към музиката и международната си кариера.

През последните години името ѝ беше свързвано с различни известни мъже, но самата тя избягва да коментира спекулациите за личния си живот.