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30 октомври 1941 г.: Рузвелт одобрява 1 млрд. долара помощ за СССР
  Тема: Известни личности

30 октомври 1941 г.: Рузвелт одобрява 1 млрд. долара помощ за СССР

30 Октомври, 2026 12:51 494 27

  • франклин рузвелт-
  • заем-наем-
  • съветски съюз-
  • втора световна война

Президентът на САЩ предлага безлихвено финансиране и военни доставки за Москва по закона Заем-Наем

30 октомври 1941 г.: Рузвелт одобрява 1 млрд. долара помощ за СССР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В момент, когато германската армия се намира пред Москва, във Вашингтон е взето решение, което променя мащаба на американската помощ за Съветския съюз. На 30 октомври 1941 г. президентът Франклин Делано Рузвелт изпраща на Йосиф Сталин предложение за доставки на стойност до 1 милиард долара по закона „Заем-Наем“.

Рузвелт посочва, че всички договорени военни материали и боеприпаси са одобрени, а доставките трябва да започнат незабавно. В писмото си той настоява те да бъдат изпълнени „в най-големи възможни количества“. Става дума не просто за политически жест, а за конкретен финансов механизъм, който да позволи на СССР да получава американско въоръжение и суровини, без да плаща веднага.

Какво предлага Вашингтон

Предложението е направено след Московската конференция за снабдяването на СССР, състояла се между 29 септември и 1 октомври 1941 г. В нея участват представители на Съединените щати, Великобритания и Съветския съюз. Обсъждат се количествата оръжия, самолети, танкове, боеприпаси, горива, храни и промишлени материали, които съюзниците могат да предоставят на Червената армия.

Рузвелт предлага задължението на съветското правителство да бъде безлихвено. Плащанията трябва да започнат пет години след края на войната и да бъдат изпълнени през следващото десетилетие. Американският президент предлага част от разплащането да бъде извършена чрез суровини и стоки, от които САЩ се нуждаят.

Тази формулировка е важна, защото на 30 октомври все още не става дума за окончателно оформен договор за заем. Рузвелт предлага незабавно отпускане на доставки и кредитен лимит, а Йосиф Сталин приема условията в отговор от 4 ноември 1941 г. Сталин определя решението като „изключително значителна помощ“ в борбата срещу нацистка Германия.

От кредит към пълномащабна военна помощ

На 7 ноември 1941 г. Рузвелт предприема следващата формална стъпка. Той обявява, че отбраната на Съветския съюз е жизненоважна за отбраната на Съединените щати и нарежда незабавно прехвърляне на военни материали по закона „Заем-Наем“. Така Москва вече получава не само кредитирани доставки, а официален статут на страна, чиято съпротива е пряко свързана с американската сигурност.

Законът „Заем-Наем“ е приет от Конгреса на САЩ на 11 март 1941 г. Той позволява на президента да предоставя оръжия и други материали на държави, чиято защита е определена като жизненоважна за Съединените щати. Първоначално програмата е насочена основно към Великобритания, но след германското нападение срещу СССР през юни 1941 г. обхватът ѝ постепенно се разширява.

Помощта до Съветския съюз включва самолети, танкове, камиони, локомотиви, радиостанции, гориво, метали, храна и медицински материали. Доставките преминават през опасни морски конвои към Мурманск и Архангелск, през Тихия океан до Владивосток и по т.нар. Персийски коридор през Иран.

Един милиард, който поставя начало

Първият милиард долара е само началото. До края на Втората световна война общата стойност на американската помощ за СССР по „Заем-Наем“ достига приблизително 11 милиарда долара. В американските документи тази сума е описана като втората по големина помощ, предоставена на една държава след британската.

Решението от 30 октомври 1941 г. остава запомнено не само с размера си. То показва как, в разгара на битката за Москва, Вашингтон превръща политическото сближаване със Сталин в материална подкрепа, която стига до съветския фронт по море, въздух и железопътни линии. Един подпис поставя началото на поток от доставки, измерван не само в долари, а и в камиони, гориво, храна и време за съпротива.

Източници: history.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    4 5 Отговор
    Нищо ново. Сега е ред на Оранжевият отново да помогне на Русия да се справи с неонацизма

    Коментиран от #15

    12:53 30.10.2026

  • 2 Тъпите

    5 2 Отговор
    Политици в Брюксел да четат история.

    12:54 30.10.2026

  • 3 Зевс

    7 4 Отговор
    Рузвелт е бил много умен политик за разлика от сегашните пудели на ционистите

    Коментиран от #19

    12:55 30.10.2026

  • 4 така така

    5 6 Отговор
    определено взеха грешната страна през втората световна американците... трябваше да унищожат ссср заедно с нацистите

    12:56 30.10.2026

  • 5 програмата е насочена основно към

    5 2 Отговор
    Великобритания но за разлика от СССР тя още не си е изплатила дълга и за това е окупирана от САЩ и в момента дефакто и няма право на суверенни политики !

    12:56 30.10.2026

  • 6 ЯНКИ БЕЗ ПАРИ НЕ ДАВАТ

    3 3 Отговор
    Още са в Европа

    12:57 30.10.2026

  • 7 Анджо

    3 4 Отговор
    Тоя е бил луд за връзване. На русняко никога вече помощ.🤮🤮🤮

    Коментиран от #20

    12:57 30.10.2026

  • 8 Да се "помага" с кредити на СССР

    3 1 Отговор
    е определено като "защита" - жизненоважна за Съединените щати. .... !

    12:58 30.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Да,и Сталин е плащал със злато за тази "помощ"

    12:59 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    2 1 Отговор
    Защо им е помагал, не знае ли, че така не допринася за мира.
    Руснаците са настоявали Хитлер да ги нападне.

    12:59 30.10.2026

  • 12 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Също както "помагат" и на Украйна в момента със 500 милиарда ЗАЕМИ

    13:00 30.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ДЯДОТО НА БУШ И ТАТКО НА ПРЕЗИДЕНТА БУШ През юли 2007 г. списание Harpers публикува статия от Скот Хортън , американски адвокат, известен с работата си в областта на правото на човешките права и правото на въоръжените конфликти, в която се твърди, че Прескът Буш е бил замесен в „ Бизнес заговора от 1934 г. “ – неуспешен план на някои от богатите американци да подведат пенсионирания генерал-майор от морската пехота Смедли Бътлър да им помогне да свалят президента Франклин Д. Рузвелт . 10 11

    Буш е основател и един от седемте директори (включително У. Аверел Хариман ) на Union Banking Corporation (притежаваща една акция от 4000 като директор), инвестиционна банка, която действа като клирингова къща за много активи и предприятия, държани от германския стоманен магнат Фриц Тисен , ранен поддръжник на Адолф Хитлер и финансист на нацистката партия . 12 13 През юли 1942 г. банката е заподозряна, че държи злато от името на нацистките лидери. 14 Последвало правителствено разследване опровергава тези твърдения, но потвърждава контрола на Тисен и през октомври 1942 г. Съединените щати конфискуват банката съгласно Закона за търговия с врага и държат активите до края на Втората световна война

    13:00 30.10.2026

  • 14 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    1 2 Отговор
    Тоя па ?!
    Не можа ли да сключи някоя сделка, ами е харчил грешни пари за война и то при положение, че тогава икономиката на САЩ не е била в цветущо състояние?!

    13:01 30.10.2026

  • 15 Само, че

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    както винаги, по-голямата част от помоща не е била натоварена преди края на войната, спечелена от Червената Армия.

    Коментиран от #18

    13:01 30.10.2026

  • 16 ДС Прогресивно Ново начало

    3 0 Отговор
    Тоя е войнолюбец !

    13:01 30.10.2026

  • 17 Розенфелд,

    1 1 Отговор
    колко милиарда и злато събра от американците?

    13:02 30.10.2026

  • 18 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само, че":

    Това само в историята писана от съветски дрОгари го пише.

    13:03 30.10.2026

  • 19 14-те признака на фашизъм

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма

    1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.

    2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.

    3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели

    4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.

    5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.

    6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.

    7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.

    8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.

    9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.

    10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.

    11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.

    12. Култ към наказанието и силовите органи.

    13. Корупция и шуробаджанащина.

    14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.

    13:04 30.10.2026

  • 20 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анджо":

    Сега руснаците им помагат.🤭

    13:04 30.10.2026

  • 21 По интересният въпрос е

    1 1 Отговор
    Тези американски камиони, гориво и храна как са достигали до СССР ? И до момента отговор никой подробен не е дал. Знае се за нещичко за през Аляска, ама до там. Иначе като валута нищо до Москва не е достигнало. По същото време обаче самата Русия е помагала на Кутай за преблизително 79% от тази сума ... Никога пълната истина по темата с американските помощи не е била обявена на хората ..

    13:06 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Найвно и повърхностно

    1 1 Отговор
    а и граничещо с фантастиката е това което е написано .... (Доставките преминават през опасни морски конвои към Мурманск и Архангелск, през Тихия океан до Владивосток и по т.нар. Персийски коридор през Иран.) ....

    13:11 30.10.2026

  • 24 Опорка

    1 1 Отговор
    Само долнопробна сорос0соидна пропаганда може да смеси в един текст думите "помощ", "заем" и "кредитен лимит". Ленд лиза е търговска сделка, но упорито се пробутва на малоумните роби като "помощ".

    13:11 30.10.2026

  • 25 Даниел

    0 1 Отговор
    Руснаците не бива никога да забравят,че омразният им западен свят ги спаси от това да бъдат изтрити от историята на земята!

    13:13 30.10.2026

  • 26 одобрява

    0 0 Отговор
    след руската офанзива в подмосковието, която сбира очите на запада и започва пиражението на Хитлер...

    13:15 30.10.2026

  • 27 Важното е че САЩ са бомбардирали

    1 0 Отговор
    Нацистите в София ! А после пък и Народният съд ги довършил ама не изцяло за съжеление и щото и сега все още има 10% атлантици

    13:15 30.10.2026