30 октомври 1941 г.: Рузвелт одобрява 1 млрд. долара помощ за СССР

В момент, когато германската армия се намира пред Москва, във Вашингтон е взето решение, което променя мащаба на американската помощ за Съветския съюз. На 30 октомври 1941 г. президентът Франклин Делано Рузвелт изпраща на Йосиф Сталин предложение за доставки на стойност до 1 милиард долара по закона „Заем-Наем“.
Рузвелт посочва, че всички договорени военни материали и боеприпаси са одобрени, а доставките трябва да започнат незабавно. В писмото си той настоява те да бъдат изпълнени „в най-големи възможни количества“. Става дума не просто за политически жест, а за конкретен финансов механизъм, който да позволи на СССР да получава американско въоръжение и суровини, без да плаща веднага.
Какво предлага Вашингтон
Предложението е направено след Московската конференция за снабдяването на СССР, състояла се между 29 септември и 1 октомври 1941 г. В нея участват представители на Съединените щати, Великобритания и Съветския съюз. Обсъждат се количествата оръжия, самолети, танкове, боеприпаси, горива, храни и промишлени материали, които съюзниците могат да предоставят на Червената армия.
Рузвелт предлага задължението на съветското правителство да бъде безлихвено. Плащанията трябва да започнат пет години след края на войната и да бъдат изпълнени през следващото десетилетие. Американският президент предлага част от разплащането да бъде извършена чрез суровини и стоки, от които САЩ се нуждаят.
Тази формулировка е важна, защото на 30 октомври все още не става дума за окончателно оформен договор за заем. Рузвелт предлага незабавно отпускане на доставки и кредитен лимит, а Йосиф Сталин приема условията в отговор от 4 ноември 1941 г. Сталин определя решението като „изключително значителна помощ“ в борбата срещу нацистка Германия.
От кредит към пълномащабна военна помощ
На 7 ноември 1941 г. Рузвелт предприема следващата формална стъпка. Той обявява, че отбраната на Съветския съюз е жизненоважна за отбраната на Съединените щати и нарежда незабавно прехвърляне на военни материали по закона „Заем-Наем“. Така Москва вече получава не само кредитирани доставки, а официален статут на страна, чиято съпротива е пряко свързана с американската сигурност.
Законът „Заем-Наем“ е приет от Конгреса на САЩ на 11 март 1941 г. Той позволява на президента да предоставя оръжия и други материали на държави, чиято защита е определена като жизненоважна за Съединените щати. Първоначално програмата е насочена основно към Великобритания, но след германското нападение срещу СССР през юни 1941 г. обхватът ѝ постепенно се разширява.
Помощта до Съветския съюз включва самолети, танкове, камиони, локомотиви, радиостанции, гориво, метали, храна и медицински материали. Доставките преминават през опасни морски конвои към Мурманск и Архангелск, през Тихия океан до Владивосток и по т.нар. Персийски коридор през Иран.
Един милиард, който поставя начало
Първият милиард долара е само началото. До края на Втората световна война общата стойност на американската помощ за СССР по „Заем-Наем“ достига приблизително 11 милиарда долара. В американските документи тази сума е описана като втората по големина помощ, предоставена на една държава след британската.
Решението от 30 октомври 1941 г. остава запомнено не само с размера си. То показва как, в разгара на битката за Москва, Вашингтон превръща политическото сближаване със Сталин в материална подкрепа, която стига до съветския фронт по море, въздух и железопътни линии. Един подпис поставя началото на поток от доставки, измерван не само в долари, а и в камиони, гориво, храна и време за съпротива.
Източници: history.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #15
12:53 30.10.2026
2 Тъпите
12:54 30.10.2026
3 Зевс
Коментиран от #19
12:55 30.10.2026
4 така така
12:56 30.10.2026
5 програмата е насочена основно към
12:56 30.10.2026
6 ЯНКИ БЕЗ ПАРИ НЕ ДАВАТ
12:57 30.10.2026
7 Анджо
Коментиран от #20
12:57 30.10.2026
8 Да се "помага" с кредити на СССР
12:58 30.10.2026
9 Тик-Ток
12:59 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Руснаците са настоявали Хитлер да ги нападне.
12:59 30.10.2026
12 Тик-Ток
13:00 30.10.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Буш е основател и един от седемте директори (включително У. Аверел Хариман ) на Union Banking Corporation (притежаваща една акция от 4000 като директор), инвестиционна банка, която действа като клирингова къща за много активи и предприятия, държани от германския стоманен магнат Фриц Тисен , ранен поддръжник на Адолф Хитлер и финансист на нацистката партия . 12 13 През юли 1942 г. банката е заподозряна, че държи злато от името на нацистките лидери. 14 Последвало правителствено разследване опровергава тези твърдения, но потвърждава контрола на Тисен и през октомври 1942 г. Съединените щати конфискуват банката съгласно Закона за търговия с врага и държат активите до края на Втората световна война
13:00 30.10.2026
14 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Не можа ли да сключи някоя сделка, ами е харчил грешни пари за война и то при положение, че тогава икономиката на САЩ не е била в цветущо състояние?!
13:01 30.10.2026
15 Само, че
До коментар #1 от "Възраждане":както винаги, по-голямата част от помоща не е била натоварена преди края на войната, спечелена от Червената Армия.
Коментиран от #18
13:01 30.10.2026
16 ДС Прогресивно Ново начало
13:01 30.10.2026
17 Розенфелд,
13:02 30.10.2026
18 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #15 от "Само, че":Това само в историята писана от съветски дрОгари го пише.
13:03 30.10.2026
19 14-те признака на фашизъм
До коментар #3 от "Зевс":Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма
1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.
2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.
3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели
4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.
5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.
6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.
7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.
8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.
9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.
10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.
11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.
12. Култ към наказанието и силовите органи.
13. Корупция и шуробаджанащина.
14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.
13:04 30.10.2026
20 Сила
До коментар #7 от "Анджо":Сега руснаците им помагат.🤭
13:04 30.10.2026
21 По интересният въпрос е
13:06 30.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Найвно и повърхностно
13:11 30.10.2026
24 Опорка
13:11 30.10.2026
25 Даниел
13:13 30.10.2026
26 одобрява
13:15 30.10.2026
27 Важното е че САЩ са бомбардирали
13:15 30.10.2026