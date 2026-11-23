Едно от най-разпознаваемите самоделни оръжия в света носи името на съветския политик Вячеслав Молотов, дългогодишен съратник на Йосиф Сталин и външен министър на СССР. Любопитното е, че Молотов няма нищо общо с изобретяването му. Названието се ражда като подигравка с Москва по време на съветско-финландската война през 1939 г. и впоследствие се превръща в международно понятие.

Историята на „коктейл Молотов“ започва много преди самоделната запалителна бомба да получи прочутото си име. Подобни оръжия са използвани още през 30-те години на XX век, включително по време на Гражданската война в Испания, когато бойци прибягват до импровизирани запалителни средства срещу бронирана техника.

Именно Финландия обаче превръща това примитивно оръжие в символ на съпротивата срещу значително по-силен противник.

Войната, която ражда името

На 30 ноември 1939 г. Съветският съюз напада Финландия, поставяйки началото на т.нар. Зимна война. Червената армия разполага с огромно числено превъзходство, включително с хиляди танкове, докато финландските въоръжени сили изпитват сериозен недостиг на противотанково въоръжение.

За да компенсират липсата на достатъчно оръжия, финландските войници използват импровизирани запалителни средства срещу съветската бронирана техника. Стъклените бутилки със запалителна течност се оказват достъпно, макар и изключително опасно за използващите ги оръжие.

По това време Вячеслав Молотов е председател на Съвета на народните комисари и народен комисар на външните работи на СССР. Той е сред най-близките съратници на Сталин и една от ключовите фигури в съветската външна политика.

Само няколко месеца преди нападението срещу Финландия, през август 1939 г., Молотов подписва с германския външен министър Йоахим фон Рибентроп пакта за ненападение между СССР и нацистка Германия. Тайните протоколи към споразумението предвиждат разделяне на сфери на влияние в Източна Европа.

„Кошниците с хляб на Молотов“

Според най-популярната версия за произхода на названието съветската пропаганда представяла бомбардировките над Финландия като хуманитарна помощ за населението.

На Молотов се приписва твърдението, че съветските самолети не хвърлят бомби, а доставят храна на гладуващите финландци.

В отговор финландските войници започнали иронично да наричат съветските авиационни боеприпаси „кошниците с хляб на Молотов“.

След това се появила и идеята за „напитка“, която да придружава въпросния хляб. Така самоделните запалителни бомби получили името „коктейли Молотов“ — своеобразен саркастичен подарък за съветските войници.

Историците обаче правят важно уточнение. Макар названието „коктейл Молотов“ безспорно да е свързано със Зимната война, няма категорично потвърждение, че съветският дипломат действително е произнесъл прочутото изказване за доставките на храна. Изследванията на военния жаргон показват, че финландците са използвали множество подигравателни названия, свързани с името му.

Следователно историята с хляба и напитката е широко разпространено обяснение, но част от подробностите ѝ остават спорни.

От импровизирано оръжие до масово производство

По време на Зимната война финландците не се ограничават до използването на самоделни запалителни бомби. Производството им постепенно придобива организиран характер.

Финландската държавна компания за алкохолни напитки организира производство на запалителни бутилки в завода си в Раямяки. Така предприятие, свързано с производството на спиртни напитки, започва да снабдява армията с оръжие.

Запалителните бутилки се използват срещу съветски танкове, особено когато финландските части нямат достатъчно противотанкови средства. Ефективността им зависи от обстоятелствата, а употребата им излага войниците на голям риск, тъй като изисква опасно приближаване до противниковата техника.

Въпреки ожесточената финландска съпротива войната завършва на 13 март 1940 г. с Московския мирен договор. Финландия запазва независимостта си, но е принудена да отстъпи значителни територии на СССР.

Защо оръжието не е изобретено от финландците?

Макар финландците да популяризират названието, самото оръжие има по-стара история.

Импровизирани запалителни средства са използвани по време на италианското нахлуване в Етиопия през 1935 г., а по-късно и в Гражданската война в Испания между 1936 и 1939 г.

По време на испанския конфликт подобни средства се използват срещу танкове, включително съветски машини, доставени на републиканските сили.

Финландците следователно не изобретяват запалителната бутилка, но именно тяхната съпротива срещу Червената армия я прави известна под името, което се използва и днес.

Как „коктейл Молотов“ завладява света

След края на Зимната война терминът бързо навлиза в международния военен речник.

През 1940 г., когато Великобритания се подготвя за евентуално германско нахлуване, британските сили за териториална отбрана също разглеждат подобни запалителни средства като възможност за противодействие на бронирана техника.

През следващите десетилетия „коктейл Молотов“ се появява в различни въоръжени конфликти, въстания и улични сблъсъци. Постепенно се превръща не само във военно понятие, но и в символ на въоръжена съпротива, често свързван с противоборството между неравностойни сили.

В същото време той остава изключително опасно запалително оръжие, което може да причини тежки изгаряния, пожари и смърт както на набелязаните жертви, така и на хората, които го използват.

Кой всъщност е Вячеслав Молотов?

Вячеслав Михайлович Молотов е роден през 1890 г. с фамилията Скрябин. Той се присъединява към болшевишкото движение още преди Октомврийската революция и постепенно се издига до върховете на съветската власт.

Между 1930 и 1941 г. оглавява съветското правителство, а от 1939 до 1949 г. е и ръководител на съветската дипломация. По-късно отново заема поста външен министър между 1953 и 1956 г.

Молотов е сред най-важните политически фигури в управлението на Сталин, участва в провеждането на неговата политика и остава свързан с редица ключови решения от периода на сталинизма.

След смъртта на Сталин през 1953 г. политическото му влияние постепенно отслабва. Той губи позициите си при Никита Хрушчов и е изключен от Комунистическата партия през 1962 г., преди по-късно да бъде възстановен.

Вячеслав Молотов умира на 8 ноември 1986 г. в Москва на 96-годишна възраст.

Иронията на историята е, че името на един от най-влиятелните съветски дипломати остава известно по света не само заради пакта с нацистка Германия и ролята му в сталинското управление, а и заради оръжие, наречено на него от хората, които се съпротивляват на съветското нахлуване.

Повече от осем десетилетия след Зимната война изразът „коктейл Молотов“ продължава да се използва по целия свят — наследство от финландския военен хумор, превърнал името на съратника на Сталин в нарицателно.