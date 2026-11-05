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Добра поличба: Редки бели врабчета бяха заснети във Воденската гора

Добра поличба: Редки бели врабчета бяха заснети във Воденската гора

5 Ноември, 2026 13:31 734 13

  • бели врабчета-
  • воденска гора-
  • лудогорие-
  • разград-
  • рядка мутация

Бялото оперение на врабчетата е резултат от рядка генетична мутация

Добра поличба: Редки бели врабчета бяха заснети във Воденската гора - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Четири бели врабчета са забелязани във Воденската гора в Лудогорието. Птиците са заснети по време на обходи от Стоян Бабев, специалист от екипа на Държавното ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“, съобщи NOVA.

Снимките и видеото показват група врабчета с необичайно светло оперение. Според информацията на NOVA белият цвят се дължи на рядка генетична мутация, при която перата са лишени от нормалната за вида пигментация. Бабев е преброил четири екземпляра.

Добра поличба: Редки бели врабчета бяха заснети във Воденската гора

Появата на белите птици се възприема като добра поличба в народните вярвания. Необичайното наблюдение е направено в район, който се простира близо до село Острово в област Разград.

Държавното ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ включва два големи горски масива с обща площ 15 хиляди хектара. Мястото е сред малкото в страната, където живеят зубри. Районът е известен и с популацията си от благородни елени. През 1988 г. там е записан световен рекорд за трофей от този вид, който според публикуваната информация остава ненадминат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е добър знак

    3 5 Отговор
    за управлението на Радев/Йотова което преддстои. Ликуй, народе! България тръгва напред, Събке

    Коментиран от #13

    13:36 05.11.2026

  • 2 Невежите си мислят, че е чудо

    1 5 Отговор
    В науката това явление не е нов вид, а генетична мутация, която се проявява под две форми.
    Левцизъм (по-често срещаното)
    При него птицата губи меланин само в част или в цялото си оперение, но очите, човката и краката ѝ запазват нормалния си тъмен цвят. Тъй като зрението им остава невредимо, тези птици имат по-голям шанс за оцеляване.Албинизъм (истинско изключение)Пълна липса на пигмент. Птицата е изцяло снежнобяла, а очите и краката ѝ изглеждат розови или червени поради прозиращите кръвоносни съдове. Тези екземпляри оцеляват много трудно, тъй като имат лошо зрение и липсата на камуфлаж ги прави лесна плячка за хищниците. Освен че самата генетична мутация е изключително рядка, природата е жестока към различно оцветените птици. В дивата среда те нямат естествена маскировка, открояват се отдалеч и обикновено биват улавяни от котки и ястреби още преди да достигнат зряла възраст.

    Коментиран от #5

    13:38 05.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    4 2 Отговор
    Това е добра поличба ,означава че всички ще станем богати и милионери

    Коментиран от #4

    13:41 05.11.2026

  • 4 Луда работа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Ако вярата в поличби се превърне в мания, това може да доведе до силна тревожност

    13:44 05.11.2026

  • 5 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Невежите си мислят, че е чудо":

    Браво отличеш 6 научил си си урока само дето учените са го разбрали през 20-ти век , а народните вярвания са от векове същото е и за бялата лястовица.

    13:47 05.11.2026

  • 6 Споко и тях като лешоядите

    1 0 Отговор
    Ще ги гътне някой инфантил

    13:57 05.11.2026

  • 7 Мдаа

    3 0 Отговор
    На тия трудни времена и врабчетата взеха да побеляват от кахъри !

    14:01 05.11.2026

  • 8 Супер!

    1 2 Отговор
    Значи да очакваме оставката на кРадеф и конец-а на Путлер.

    14:04 05.11.2026

  • 9 Моканина

    0 0 Отговор
    Дано да е здраве и берекет! Амин!

    14:07 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Често мутациите са в резултат и на

    1 0 Отговор
    Тежки химически замърсители, каквото има навсякъде из територията, защото в МОСВ работят от негра--мот--ен лу-м--пен до на--гли ко--ру--мпе а и нагоре...това министерство никога не работило нищо във връзка с опазване на околната среда и водите на територията

    14:11 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В конкретния случай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е добър знак":

    бяха регистрирани 1.450 млн. "боядисани врабчета" .

    14:21 05.11.2026