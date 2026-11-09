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„Малки моменти. Голяма връзка“ е мотото на Седмицата на бащата

„Малки моменти. Голяма връзка“ е мотото на Седмицата на бащата

9 Ноември, 2026 08:43 465 5

  • седмица на бащата-
  • да бъдеш баща-
  • асоциация родители-
  • бащи и деца-
  • семейни инициативи

Инициативата ще се проведе от 9 до 15 ноември с активности за бащи и деца в училища, детски градини и културни институции

„Малки моменти. Голяма връзка“ е мотото на Седмицата на бащата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От 9 до 15 ноември ще се проведе Седмицата на бащата под мотото „Малки моменти. Голяма връзка“. Инициативата е част от Националната кампания „Да бъдеш баща“, организирана от Асоциация „Родители“.

Посланието поставя акцент върху ежедневните ситуации, в които се изгражда връзката между баща и дете. Според организаторите близостта не зависи само от големи жестове и специални поводи, а и от времето, прекарано заедно в обикновени занимания.

„Малки моменти. Голяма връзка“ е мотото на Седмицата на бащата
Снимкa: Shutterstock

В инициативата могат да се включат училища, детски градини, културни институции и партньорски организации. Те могат да организират творчески работилници, игри, срещи, семейни предизвикателства и други събития, насочени към общуването между бащи и деца.

За децата най-важно е да усещат, че сме до тях – че ги слушаме, че се интересуваме от техния свят, че можем да се смеем и да откриваме нови неща заедно.

Това казва Давид Кюранов, координатор на Националната кампания „Да бъдеш баща“. По думите му не е необходимо бащите да бъдат съвършени, а да присъстват в живота на децата си.

Не е нужно да бъдат съвършени. Нужно е просто да бъдат до децата си.
„Малки моменти. Голяма връзка“ е мотото на Седмицата на бащата
Снимкa: Shutterstock

За инициативата Асоциация „Родители“ е публикувала пътеводител, наречен „Куфарче“. В него са включени предложения за споделени занимания, интервюта с татковци, покани, специална картичка за бащите и практични насоки за организиране на събития.

Източник: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чувал съм

    0 0 Отговор
    Че дъщерите повече обичат бащата, а синовете повече обичат майката! Но от това което съм виждал, когато бащата е на мяо, и синовете, и дъщерите се размазват от кеф с него. Може би защото пък когато майката е на място, тя е по строга и възпитателна. Един вид, играе го лошото ченге.

    08:49 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПиПи

    0 0 Отговор
    „Да бъдеш баща“ са яки неща ,набутани в куфарче.

    08:54 09.11.2026

  • 4 црррр

    0 0 Отговор
    Друго има,квот ти дойде на акъла,ама топла вода нема!

    09:00 09.11.2026

  • 5 Няма нужда от

    1 0 Отговор
    Такава седмица, защото вече бащите се грижат и гледат децата си постоянно! Виж, майките липсват - те се свръх еманципираха, станаха пълни егоистки и арогантно газят морал и семейни ценности! Разбира се, че има свестни съпруги и майки, не те станаха малцинство’

    09:25 09.11.2026