„Малки моменти. Голяма връзка“ е мотото на Седмицата на бащата

От 9 до 15 ноември ще се проведе Седмицата на бащата под мотото „Малки моменти. Голяма връзка“. Инициативата е част от Националната кампания „Да бъдеш баща“, организирана от Асоциация „Родители“.
Посланието поставя акцент върху ежедневните ситуации, в които се изгражда връзката между баща и дете. Според организаторите близостта не зависи само от големи жестове и специални поводи, а и от времето, прекарано заедно в обикновени занимания.
В инициативата могат да се включат училища, детски градини, културни институции и партньорски организации. Те могат да организират творчески работилници, игри, срещи, семейни предизвикателства и други събития, насочени към общуването между бащи и деца.За децата най-важно е да усещат, че сме до тях – че ги слушаме, че се интересуваме от техния свят, че можем да се смеем и да откриваме нови неща заедно.
Това казва Давид Кюранов, координатор на Националната кампания „Да бъдеш баща“. По думите му не е необходимо бащите да бъдат съвършени, а да присъстват в живота на децата си.Не е нужно да бъдат съвършени. Нужно е просто да бъдат до децата си.
За инициативата Асоциация „Родители“ е публикувала пътеводител, наречен „Куфарче“. В него са включени предложения за споделени занимания, интервюта с татковци, покани, специална картичка за бащите и практични насоки за организиране на събития.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чувал съм
08:49 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПиПи
08:54 09.11.2026
4 црррр
09:00 09.11.2026
5 Няма нужда от
09:25 09.11.2026