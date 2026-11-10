Метеорният поток Северни Тауриди достигат своя ярък пик на 12 ноември

Метеорният поток Северни Тауриди достига своя пик на 12 ноември. Потокът не е сред най-многобройните, но е известен с възможността да произведе изключително ярки огнени кълба, които могат да надминат по яркост Венера.

При идеални условия се очакват около пет метеора на час. NASA описва активността на Тауридите като „около пет метеора на час при идеални условия“. Северните Тауриди са активни приблизително от 20 октомври до 10 декември, а максимумът им не е рязко ограничен само в една нощ.

Потокът носи името си от съзвездието Телец, откъдето метеорите изглежда произлизат. Телец може да бъде открит по-лесно чрез съзвездието Орион, а след това погледът се насочи на североизток към червената звезда Алдебаран, която се намира в „окото“ на небесния бик.

Наблюдателите обаче не трябва да се вглеждат единствено в Телец. Метеорите могат да се появят във всяка част на нощното небе, затова е по-добре погледът да обхваща и съседните съзвездия. Най-голям шанс има при ясна нощ, далеч от уличното и градското осветление. Паузите между отделните метеори може да са дълги, но появата на ярък болид може да оправдае чакането.

Частиците от Тауридите навлизат в земната атмосфера на височина около 66 километра. Те се движат сравнително бавно - с около 27 километра в секунда, или приблизително 104 000 километра в час. За сравнение, метеорите от потока Персеиди достигат около 59 километра в секунда.

Потокът е свързан с кометата 2P/Енке. Тя е открита от френския астроном Пиер Мешен на 17 януари 1786 г., но носи името на германския астроном Йохан Франц Енке, който изчислява орбитата ѝ. Кометата обикаля около Слънцето за около 3,3 години - най-краткия орбитален период сред известните комети.

При преминаванията си през вътрешната част на Слънчевата система кометата оставя ледени и скални частици. Когато Земята премине през този поток от отломки, частиците се нагряват и изгарят в атмосферата, създавайки светлинните следи, известни като падащи звезди.

Учени от Кралската обсерватория в Гринуич допускат, че кометата Енке и Тауридите може да са останки от значително по-голяма комета, разпаднала се преди между 20 000 и 30 000 години.