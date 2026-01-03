Тази нощ наблюдаваме пика на метеорния поток Квадрантиди на фона на суперлуна

Максимумът на метеорния поток Квадрантиди настъпва около 23 часа българско време днес, каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”.

Квадрантиди е първият метеорен поток, който може да се наблюдава през 2026 г. Активността му по време на максимума е около 80 метеора, приведено към време 1 час, тъй като Квадрантиди имат кратък интензивен максимум, по-къс от половин час, уточни Маркишки. Скоростта на навлизане на метеорните тела в земната атмосфера е 41 км/с. Този поток се поражда от метеорни роеве - облаци от космически частици, отделящи се в пространството от астероида 2003 EH1. Последният има орбитален период 5,5 години. От 28 декември до 12 януари Земята прекосява тези метеорни роеве, поради което в същия период са активни Квадрантиди, поясни експертът.

Луната обаче ще бъде пълна и силно ще затруднява визуалните наблюдения, каза физикът, който е автор на справочника „Гид на любителя астроном“ на катедра „Астрономия“. Тазгодишното издание се подготвя, каза Маркишки.

Днес, в 19:15 ч., Земята ще бъде в перихелий - в най-близката до Слънцето точка от своята орбита, при разстояние Земя-Слънце 147 099 894 км. По време на своя перихелий нашата планета се движи най-бързо по орбитата си – със скорост 30.29 км/с. Това означава също, че тези дни Слънцето се премества най-бързо по еклиптиката - с 1 градус и 1 дъгова минута на денонощие, уточни Маркишки. Сега Слънцето се намира в съзвездието Стрелец. Земята ще бъде в афелий - в най-отдалечената от Слънцето точка на своята орбита, на 6 юли в 20:30 ч. на разстояние 152 087 774 км от Слънцето. По време на своя афелий тя се движи най-бавно по орбитата си – със скорост 29,29 км/с.

През 2026 г. лятно часово време ще се въведе на 29 март (неделя) в 03:00 ч. Връщането към зимно часово време ще стане на 25 октомври (неделя) в 04:00 ч., съобщи още Пенчо Маркишки.