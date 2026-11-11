Деми Мур на 64: От секссимвол до кралица на Холивуд

На 11 ноември Деми Мур празнува 64-ия си рожден ден. Родена е през 1962 г. в Розуел, щата Ню Мексико, а още на 16 години започва работа като модел. Няколко години по-късно прави първите си стъпки като актриса и постепенно се превръща в едно от популярните лица на американското кино.

От телевизионния сериал до големия пробив

Първата ѝ филмова роля е в „Choices“ от 1981 г. Следва участие в телевизионния сериал „General Hospital“, а през 1985 г. Мур се появява в „Огън на свети Елмо“ – филмът, който я поставя сред младите актьори, превърнали се в символ на американското кино от 80-те години.

Истинският пробив идва с „Призрак“ от 1990 г. В него Мур играе Моли Дженсън – жена, която губи любимия си, но продължава да усеща присъствието му. Филмът с Патрик Суейзи и Упи Голдбърг се превръща в международен хит и носи на актрисата номинация за „Златен глобус“.

Звезда с рекорден хонорар

През следващото десетилетие Деми Мур затвърждава позицията си с роли в „Добри момчета“, „Неприлично предложение“ и „Разкриване“. През 1995 г. тя договаря хонорар от 12,5 милиона долара за „Стриптийз“ – сума, която по това време я прави най-високоплатената актриса в Холивуд. Договорът се възприема и като знак за промяната в начина, по който водещите жени в киното преговарят за възнаграждението си.

Мур често избира роли, свързани с представите за женската независимост, властта и начина, по който индустрията гледа на женската външност. През 1991 г. появата ѝ на корицата на Vanity Fair, докато е бременна, се превръща в един от най-обсъжданите образи в популярната култура.

Ново признание с „Веществото“

След поредица от филмови и телевизионни роли Мур получава едно от най-значимите признания в кариерата си с „Веществото“ на френската режисьорка Корали Фаржа. Във филма тя играе Елизабет Спаркъл – звезда, изправена пред страха от остаряването и натиска да остане млада на всяка цена.

За ролята си Мур печели „Златен глобус“ през януари 2025 г., а след това е номинирана и за „Оскар“ за най-добра актриса. При получаването на наградата тя казва: „Просто съм в шок“. Ройтерс определи отличието като първата ѝ актьорска награда след кариера, продължила пет десетилетия.

През 2019 г. актрисата публикува мемоарите си „Inside Out“, в които разказва за трудното си детство, пътя към славата и годините, прекарани под постоянното внимание на медиите. През 2026 г. името ѝ отново е свързано с киното чрез „I Love Boosters“ на Буутс Райли.

Източници: apnews.com, investing.com, time.com