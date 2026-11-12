Райън Гослинг на 46: от „Тетрадката“ до космоса

Райън Гослинг навършва 46 години с кариера, която започва пред телевизионните камери още в детството и стига до роли в едни от най-обсъжданите филми на последните две десетилетия. Роден е на 12 ноември 1980 г. в Лондон, Онтарио, а първите му професионални изяви са в „Клубът на Мики Маус“, където участва заедно с Джъстин Тимбърлейк, Бритни Спиърс и Кристина Агилера.

Големият пробив идва през 2004 г. с „Тетрадката“. В романтичната драма на Ник Касаветис Гослинг играе Ноа Калхун — младеж, чиято любовна история с героинята на Рейчъл Макадамс се превръща в един от най-популярните екранни романи на своето поколение.

От независимото кино до първата номинация за „Оскар“

След успеха на „Тетрадката“ Гослинг не се ограничава до романтични роли. В „Half Nelson“ от 2006 г. той играе учител, който се бори със зависимостта си. Изпълнението му носи първата номинация за „Оскар“ за най-добър актьор.

Следват филми като „Синя валентинка“, „Мястото отвъд дърветата“ и „Drive: Живот на скорост“. В последния Гослинг изгражда образ почти без обяснения и с малко думи — мълчалив шофьор, въвлечен в опасен престъпен свят. Тази роля затвърждава интереса му към персонажи, които разчитат повече на присъствие и поведение, отколкото на дълги диалози.

През 2016 г. идва „Ла Ла Ленд“ на Деймиън Шазел. Гослинг играе джазовия пианист Себастиан Уайлдър заедно с Ема Стоун. За ролята печели „Златен глобус“ за най-добър актьор в мюзикъл или комедия и получава втора номинация за „Оскар“.

Кен, който излезе извън сянката на Барби

В „Блейд Рънър 2049“ Гослинг поема ролята на офицер Кей — герой, който търси отговори за произхода си в мрачното бъдеще на Дени Вилньов. Няколко години по-късно актьорът сменя напълно тона с ролята на Кен в „Барби“ на Грета Гъруиг.

Персонажът, замислен като второстепенна фигура около Барби, се превръща в един от двигателите на комедията. Гослинг изпява „I’m Just Ken“, а изпълнението му му носи номинации за „Оскар“, „Златен глобус“, БАФТА и наградите на Гилдията на актьорите. Това е третата му номинация за „Оскар“.

През 2026 г. Гослинг се завръща с водеща роля в научнофантастичния филм „Project Hail Mary“, екранизация по романа на Анди Уеър. Той играе учителя по природни науки и астронавт Райланд Грейс, който се събужда сам в космоса и трябва да намери решение на заплаха за Земята.

„Никога досега един филм не ме е изтощавал толкова, но никога не си е заслужавало повече“, казва Гослинг пред Ройтерс за работата по филма.

Освен актьор Гослинг е музикант и участва в групата Dead Man’s Bones. На екрана той продължава да редува големи студийни продукции с по-необичайни проекти — път, започнал с чувствителния герой от „Тетрадката“ и стигнал до Кен, който пее за собствената си идентичност, и до астронавт, търсещ спасение сред звездите.

Източници: upi.com, apnews.com, whbl.com