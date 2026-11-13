Упи Голдбърг на 71: Три брака, „Оскар“ и бурен живот

Когато Упи Голдбърг навършва 71 години, зад името ѝ стои кариера, която преминава през сцената, киното, телевизията и издателския бизнес. Родена като Керин Илейн Джонсън на 13 ноември 1955 г. в Ню Йорк, тя започва като изпълнителка на еднолични сценични спектакли, преди да се превърне в една от разпознаваемите фигури на американската култура.

Първият голям пробив идва с филма „Пурпурният цвят“ от 1985 г. Ролята ѝ носи номинация за „Оскар“ и поставя началото на поредица от запомнящи се екранни образи. Пет години по-късно Голдбърг играе медиумката Ода Мей Браун в „Призрак“ и печели наградата на Американската киноакадемия за поддържаща женска роля.

От „Сестра Акт“ до холивудската Алея на славата

През 90-те години актрисата затвърждава популярността си с комедията „Сестра Акт“ и нейното продължение. Тя озвучава и хиената Шензи в анимационния „Цар Лъв“ от 1994 г. Междувременно Голдбърг поема ролята на водеща на церемонията за наградите „Оскар“ през 1994, 1996 и 1999 г.

Признанието за работата ѝ не се ограничава до киното. Голдбърг е сред малцината творци, спечелили четирите големи американски отличия за сценични и екранни изкуства: „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“. През 2001 г. получава звезда на холивудската Алея на славата.

Две десетилетия в „The View“

От 2007 г. Голдбърг е модератор и водеща на дневното телевизионно предаване „The View“. С началото на сезон 2026-2027 тя навлиза в своя 20-и сезон в програмата. В навечерието на рождения ѝ ден предаването организира специален епизод с италианска кухня и празнична програма.

В интервю, цитирано от Good Housekeeping, Голдбърг отговаря директно защо продължава да работи в шоуто: „Добро заплащане. Това е всичко. Получавам добро възнаграждение и си върша работата.“ Тя добавя, че иска темите, обсъждани в предаването, да оставят зрителите „малко по-леки“, въпреки че често са тежки.

През април 2026 г. актрисата разширява дейността си и в книгоиздаването. Тя стартира WhoopInk в партньорство с Blackstone Publishing, като отпечатъкът е насочен към нови автори и разнообразни литературни жанрове. Така на 71 години Упи Голдбърг продължава да съчетава актьорството, телевизията и работата зад кулисите.

Източници: apnews.com, goodhousekeeping.com, tvinsider.com